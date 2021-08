Condenas y condenitas…o como la justicia se convierte en lanzallamas

Mirad, esto no es nuevo. La represión de movimientos políticos incómodos a través de la judicialización es un método con mucho rodaje en este país. Bien lo saben en un rinconcito del norte de esta nuestratriste. Nuestro actualr era juez por aquel entonces. Organizaciones juveniles, asociaciones culturales y vecinales, periódicos, familias enteras destrozadas por el ‘lawfare’ revestido de lucha contra el terrorismo. Son esas víctimas de segunda de las que no se habla. El daño que hicieron a los trabajadores de(sumario 18/98) yes irreparable.lodenunció en la tele encuando recogió un premio a su música. Los pitidos y abucheos del público no lo amedrentaron. Muchos, no solo en la derecha sino también en la izquierda, intentaron acallar denuncias como aquella, cuando no miraban para otro lado. Mientras tanto el golem siguió creciendo. Y aquí lo tenemos hoy.