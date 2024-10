cREA celebra la 3ª edición de «El Árbol de las Artes»

Como en años anteriores, dicha asociación promueve en las ocho provincias andaluzas dicha actividad cultural en diferentes espacios. Música, teatro, poesía, arte y un largo etcétera se conjugan con carácter gratuito para celebrar la cultura como bien social, constatación de lo tradicional y fundamento educacional. Este año la ciudad fuera de Andalucía invitada a realizar “El Árbol de las Artes” es Barcelona, donde cREA ha abierto delegación recientemente. La asociación, nacida en Julio de 2022 crece exponencialmente, contando en la actualidad con más de mil doscientos asociados de dentro y fuera de la comunidad, promoviendo el quehacer cultural no sólo en toda España sino también en numerosos lugares del extranjero. La Asociación Andaluza para el Fomento de la Cultura nació para promover, difundir y divulgar la cultura y arte andaluz en el más amplio sentido de la palabra. Con carácter colaborativo, procura acercar ideas y proyectos, aúna esfuerzos en pro de exteriorizar lo que de representativo tiene esta comunidad, dando visibilidad tanto a creadores como a proyectos. La cultura andaluza como estandarte, como bien común y fuente de educabilidad. Con sede en Córdoba, entre sus objetivos están el procurar la apertura de nuevos espacios (salas de arte y conciertos, bibliotecas, filmotecas, teatros, etc.), el dar a conocer a nuestros conciudadanos lo que de interés se desarrolla en las artes dentro y fuera de nuestra comunidad o el realizar y apoyar todo tipo de actividades culturales e interculturales. Entre sus proyectos y colaboraciones más reseñables y junto al “Árbol de las Artes” están la “Antología Literaria cREA”, “Concerts in the Art Studio”, Volúmenes Audibles de Poesía Andaluza, las Exposiciones cREA, la Antología IA poético Musical, etc.