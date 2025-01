EL DÍA «D»

No voy a entrar, por supuesto, en la intencionalidad con la que el Gobierno los realiza, no me parece que esto sea lo esencial, aunque la oposición de forma interesada se quede ahí. Me importa muy poco si lo que pretende el gobierno es agarrarse a ellos para tapar otras cuestiones, para mostrar con más claridad las raíces de la derecha española o las dos cosas. Personalmente, me gustaría que éstos no hubieran sido los motivos. Sea como fuere, me gustaría centrarme en la esencialidad del hecho.