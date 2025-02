EL MÓVIL Y LA PIEDRA

Paseo hasta la churrería de María, la ausente que sigue llenándola con su presencia. Por alguna razón, esta rutina semanal se me ha acabado convirtiendo en una pasarela temporal, porque las calles se me llenan de imágenes, de momentos vividos. Como disco rayado, vuelvo a compartirlas con Luisa, que ya ha entendido el ritual, siempre hay algún matiz, algo que en el último paseo se me quedó en el tintero, o a mí me lo parece.