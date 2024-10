Me gusta

Utilizando la metáfora de Tolkien , el ojo del mal sigue cegando con su tenebrosa oscuridad a izquierda y derecha por igual, lo que no deja de ser una trágica paradoja.

A día de hoy, el mal se sigue escribiendo con P de patriarcado. Errejón no es más que otro botón de muestra para romper esa artificiosa equivalencia, para seguir dando la razón a la digna indignación que embargaba a Flora Tristán en aquellas lejanas asambleas de la recién nacida lucha obrera.

No tengo miedo al afirmar que el feminismo, la lucha por la igualdad, con todos los valores que acarrea (solidaridad, cooperación, empatía, diálogo, sensibilidad…) son y serán ese antídoto en el grado que consigamos que penetre en el entramado social. Necesitamos una revolución feminista que nos convoque a todas, que se convierta en la raíz del humanismo que a todas nos iguale. Luego, vendrán las ideologías, los partidos, los matices, la diversidad a la que no deberíamos tener miedo si es ésta la raíz de la que se alimenta.

JuanJ Jurado

Profesor de Lengua y Literatura española. Publicaciones en La prensa en el Aula. Octaedro. Cuaderno para la comprensión de textos. Octaedro. Ponente del Diseño curricular base para la enseñanza de la Lengua y la literatura española en la ESO, en Andalucía. He sido portavoz y concejal por el grupo municipal de IU en Úbeda. Actualmente no milito en ninguna organización política, pero si la calle me llama, voy.