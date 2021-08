Hoy escribo largo y tendido, como un “hombre”.

Sin embargo, nuestra voz como mujeres no es representante universal JAMAS.

Las mujeres no tenemos ninguna capacidad de representación universal ni mucho menos automática para otrOs.

Me resulta tremendamente curiosa nuestra automisogina al dar muchas veces más protagonismo y predominancia a los textos masculinos, incluso hablando sobre vivencias totalmente femeninas; me resulta tremendamente curiosa nuestra identificación inmediata ante escritos de hombres exponiendo largamente sus pareceres, aquellos en los que nos hemos acostumbrado a vernos incluidas, aún cuando en el fondo no resonemos o a la inversa sea una rareza encontrar a profesionales varones o simples usuarios de las redes compartiendo textos de mujeres, hablando de sus maestras de vida, sintiéndose identificados en y con textos escritos en femenino.