Inmersión.

Si es indiferente a lo que te ocurre, es un NO .

Si no se alegra de tus alegrías o se duele de tu dolor, es un NO.

Si te oculta, es un NO.

Si duda de que te quiere, es un NO.

Si considera que tiene que recibir más que dar, pues quizá debiera ser que no.

Si no es recíproco, es un NO .

Si propicia un vínculo vertical, en el que tiene más poder, es un NO.

Si no tienes la certeza de que no te va a dañar intencionadamente, es un NO.

Si controla el tipo de relación y sus normas, es un NO.