INTERIORES

Cuando esta mañana recorría el camino, denominado de San Antonio, aquel que conecta Úbeda y Baeza, aquel que el poeta transitara tantas veces en soledad, me he dado cuenta de que hay caminos que invitan a recorrerse, senderos introspectivos que se nos meten dentro, como si, de improviso, formaran parte de nuestro sistema circulatorio, pero aquel donde transitan los afectos, las emociones, todo lo informe, lo inmaterial, lo que sólo puede ser percibido por la piel del alma.

Mañana volveré a recorrerlo pero, ahora, estoy seguro de que ya no será el mismo, de que las huellas que hoy he dejado no las volveré a pisar. Un incentivo para volverlo a recorrer, para que otras huellas, la de la persona que lo recorra desaparezcan tras de mí.