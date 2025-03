La derecha contra los derechos, tema central de la quinta edición de IMPACTE! Separats (Separated), de Errol Morris, es la película inaugural de esta edición en la que también se proyectará el último film de Amos Gitai, el primer cortometraje dirigido por Eduard Fernández y se preestrenará el documental de 3Cat: Pirineus. El mur invisible.

El auge de la derecha autoritaria, Palestina, un foco dedicado a Irán, las migraciones, los feminismos, los derechos LGTBIQ+, entre otros, son los temas principales de los títulos que protagonizan la edición de este año.

Se presentará la International Coalition for Filmmakers at Risk (ICFR) en un acto en colaboración con la Acadèmia de Cinema Català, Catalunya Film Festivals y Acció> Cinema.

IMPACTE! Festival de Cinema i Drets Humans de Catalunya celebra su quinta edición del 24 de marzo al 13 de abril. Teaser de la 4ª edición de IMPACTE! Festival de Cinema i Drets Humans de Catalunya. Barcelona, 6 de marzo de 2025. – Del 24 de marzo al 13 de abril se celebra la quinta edición de IMPACTE! Festival de Cinema i Drets Humans de Catalunya con 45 películas (21 largometrajes, 4 migmetratges y 20 cortometrajes) en su programación, que se desplegará en las sedes de Barcelona (Cinemes Girona, espai Calàbria 66 y Centre Cultural La Casa Elizalde), así como en Cambrils, Figueres y Vilafranca del Penedès. IMPACTE! también tiene su versión en línea a Filmin, con una selección de largometrajes, y en la web del festival donde se podrán ver todos los cortometrajes. La derecha contra los derechos es el tema central de esta edición. Así, varias de las películas de la programación giran alrededor del peligro que presenta el actual auge de la derecha radical en todo el mundo para la preservación y defensa de los Derechos Humanos. Además, se podrán ver títulos que pondrán el foco en Irán, las migraciones, los feminismos, los derechos LGTBIQ+, el compromiso del artista, la salud mental, la pena de muerte y el cambio climático. Uno de los momentos más destacados de IMPACTE! será la presentación de la International Coalition for Filmmakers at Risk (ICFR), una organización con sede en los Países Bajos impulsada por la Academia del Cine Europeo y los festivales de Rotterdam y IDFA, que trabaja en favor de los y de las cineastas perseguidos, encarcelados o torturados por su trabajo. Recientemente, IMPACTE! se ha adherido, convirtiéndose en una de las primeras entidades españolas a hacerlo, con el compromiso de difundir la tarea de la ICFR por el país, y apoyar sus campañas a favor de la justicia hacia los cineastas represaliados, y la defensa de la libertad de expresión. El acuerdo incluye el compromiso de utilizar a partir de ahora el Festival IMPACTE! como plataforma para las reivindicaciones y campañas de la Coalición. La colaboración se inicia poniendo el foco en Irán y, en concreto, en el caso de Navid Mihandoust, director ahora mismo encarcelado, después de haber realizado su última película al margen del control del gobierno iraní. Esta película, Cafeteria, una ficción autorreferencial, participa en la Sección Oficial de IMPACTE! y será presentada por el coordinador de la ICFR, Jordi Wijnalda. Además, esta presentación será la protagonista de la sesión profesional Riesgos de la defensa de la libertad de expresión en el cine, organizada en colaboración con la Acadèmia del Cinema Català, Catalunya Film Festivals y Acció>Cinema. Entre las presencias confirmadas figuran los nombres de los cineastas Hassan Solhjou (Capvespre melancòlic), iraní; el director rumano Adi Voicu (La captura); la directora griega Vania Turner (Tack) y los franceses Elsa Putelat y Nicolas Depuis (Pirineus:El mur invisible). En cuanto a protagonistas y o expertas internacionales, destaca Sasha Skochilenko, artista rusa encarcelada por Putin por una acción de protesta contra la invasión de Ucrania (Message from Sasha), y Meir Margalit, miembro del partido pacifista israelí Meretz y activista pro DH, considerado uno del mayores expertos en el conflicto palestino-israelí, que protagonizará el debate de la película de Amos Gitai, Shikun. Se han recibido un total de 580 películas, provenientes de 64 países. En la selección final están representados 24 países. De las seleccionadas, 21 han sido dirigidas o codirigidas por mujeres, lo que supone un porcentaje por encima del 50%. Cuatro de las películas son de producción catalana y 22 se proyectarán con subtítulos en catalán. Este año ha aumentado la presencia de ficciones, hasta representar casi el 50%: ocho de los 21 largometrajes y diez de los veinte cortos. AUGE DE LA DERECHA AUTORITARIA Dentro de la programación de la quinta edición de IMPACTE!, el auge de la derecha autoritaria y la amenaza a la democracia son el tema de cinco largometrajes. La película inaugural es el estreno en España de Separats (Separated), del oscarizado documentalista Errol Morris, quien entra a fondo en la separación forzada de los niños respecto a sus familias migrantes durante el primer mandato de Donald Trump, todo un adelanto de la hoja de ruta hacia las migraciones que continúa desplegando en el presente mandato el presidente de los Estados Unidos. Democràcia Negra, de Connie Field, retrata la erosión sistemática de las instituciones húngaras bajo el gobierno de Viktor Orbán y la resistencia contra su autoritarismo. El evangelio de la Revolución, de François-Xavier Drouet, examina el papel de los cristianos en las luchas políticas de América Latina, subvirtiendo la relación entre religión y poder. Sin movernos de continente, De la guerra fría a la guerra verde, de Anna Recalde Miranda, conecta la represión anticomunista del siglo XX con la persecución actual de activistas ambientales e indígenas en la América Latina. En Shikun, Amos Gitai se inspira en una obra de Ionesco para denunciar la normalización del pensamiento autoritario a Israel bajo el gobierno de Netanyahu. Finalmente, No temis la por, cortometraje dirigido por Dawn Westlake avisa, de manera irónica, del peligro que supone el aumento del odio y el autoritarismo en los Estados Unidos. FOCO IRÁN El foco dedicado a Irán aborda dos cuestiones urgentes: la represión contra los cineastas y la lucha por los derechos de las mujeres. Dentro de esta sección, se proyectará la ya anunciada Cafeteria, de Navid Mihandoust, una ficción autorreferencial rodada en la clandestinidad mientras el director estaba en libertad bajo fianza. También se presentará Capvespre melancòlic, de Hassan Solhjou, un documental sobre el legendario cineasta iraní Darius Mehrjui, asesinado el 2023 después de una trayectoria marcada por la censura a su país, y el reconocimiento internacional. En cuanto a la lucha de las mujeres iraníes, La testimoni, de Nader Saeivar, coescrita y montada por Jafar Panahi, narra la valentía de una activista que desafía el régimen para denunciar un feminicidio. Además, El meu planeta robat, de Farahnaz Sharifi, propone un relato íntimo y colectivo sobre la lucha por la emancipación femenina, utilizando imágenes de películas familiares y anónimas para documentar la represión de las mujeres iraníes, hasta el movimiento Dona Vida Llibertat. PALESTINA Dos títulos de la programación ponen de relieve dos perspectivas fundamentales en medio del conflicto israelí-palestino: la resistencia pacífica y la lucha para mantener la humanidad ante la violencia. Em nego a odiar, de Tal Barda, narra la inspiradora historia del Dr. Izzeldin Abuelaish, un médico palestino que, después de perder tres hijas en un bombardeo israelí, transforma su dolor en una campaña global contra el odio. A pesar de la masacre de Gaza y el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, persiste en su mensaje de reconciliación. Por otro lado, Shalom-Salam-Pau, de Alexia Tsouni, da voz a israelíes e israelíes que, después de los acontecimientos del 7 de octubre, se oponen activamente a la violencia ejercida por su propio gobierno sobre el pueblo palestino. A través de su mirada personal y el testigo de grupos activistas, la película plantea si esta doble lealtad es una amenaza o la última esperanza para la paz. LAS MIGRACIONES El tema de las migraciones tiene un papel central en esta edición de IMPACTE!, con películas que abordan la pérdida, el exilio y la lucha para encontrar un lugar en el mundo. L’antiquari, de Rusudan Glurjidze, narra la historia de un joven georgiano implicado en el contrabando de antigüedades que se ve atrapado en las deportaciones masivas del gobierno ruso. Por su parte, IMPACTE! acoge el preestreno del documental de 3Cat: Pirineus. El mur invisible, de Elsa Putelat y Nicolas Dupuis, que denuncia el cierre reciente por parte del gobierno francés de los pasos fronterizos en los Pirineos en un momento en que se conmemoran los 30 años del Acuerdo de Schengen. Desde una perspectiva más dramática, la ficción A una terra desconeguda, de Mahdi Fleifel, sigue la desesperación de dos primos palestinos atrapados en Atenas, que recurren a medidas extremas para conseguir pasaportes falsos y escapar hacia Alemania. También dos cortometrajes tratan la temática migratoria. Cafunè, de Carlos F. de Vigo y Lorena Ares, premiado como mejor Cortometraje de Animación en los Premios Goya, muestra como una niña refugiada, revive el naufragio de su patera. Y Los cayucos de Kayar, d’Álvaro Hernández Blanco, sigue el retorno de Thimbo en el Senegal después de 15 años, marcado por el peso de su influencia en los jóvenes del pueblo. FEMINISMOS Y DERECHOS LGTBIQ+ Varias películas abordan las luchas por la igualdad de género, los derechos sexuales y la visibilización de las identidades marginadas. En Cop de colze, de Aslı Özarslan, seguimos a Hazal, una joven alemana de origen turco que se ve obligada a huir de su realidad y a hacer frente a la exclusión social. Gülizar, de Belkis Bayrak, narra el calvario de una mujer agredida sexualmente en su viaje de Turquía a Kosovo, donde los preparativos de su casamiento se convierten en una investigación de liberación de su pasado traumático. En el documental Les veus que elles tenien, Raphael Pillosio investiga el legado de activistas argelinas que lucharon por la independencia de su país, revelando historias olvidadas. Tack, de Vania Turner, aborda el poder de la justicia y la solidaridad entre mujeres deportistas, inspirando la lucha contra el abuso de poder en el ámbito deportivo, en el que representó el primer caso #MeToo en Grecia. En el ámbito LGTBIQ+, Si moro, serà de gust, de Alexis Taillant, retrata la vida de tres personas mayores que desafían los prejuicios sobre la vejez y la sexualidad, tema que también trata, con el caso de un antiguo cura valenciano, el corto Después de Cristo 2024, de Lorenzo Carbonell Zaragoza. También se programan cortometrajes que abordan esta temática, como Semillas de Kivu, de Néstor López y Carlos Valle, galardonado con el premio Goya a Mejor Cortometraje Documental, que visibiliza la violencia sexual contra las mujeres en el Congo. Daisy, de Aditi Dixit, Shecid Domínguez y Pepot Atienza, denuncia la sexualización de la infancia; Blava terra, de Marine Auclair March, explora el descubrimiento de la vida adulta en la Mallorca de los años 40; y Sense veu, de Zahra Mojahed, retrata la represión cultural de las niñas afganas, mientras que Aquella que jo podria ser, de Lia Lőrinczy, muestra la lucha de una madre soltera para superar un pasado doloroso. Y Pietra, de Cynthia Levitan, es un homenaje en stop-motion a la identidad de género y la comprensión. COMPROMISO DEL ARTISTA Dos títulos son una reflexión sobre el compromiso del artista: La captura, dirigida por el director rumano Adi Voicu, sigue a Sami, un artista visual que se ve inmerso en una protesta social, desdibujando la línea entre el observador y el participante, y explorando la responsabilidad personal ante la injusticia. Por su parte, Missatge de la Sasha, de Anna Rudikova, la película de clausura de la edición de 2025, relata la historia de Sasha Skochilenko, una artista rusa encarcelada para expresarse contra la guerra en Ucrania a través del arte, ofreciendo una mirada a la valentía creativa frente a la represión política del gobierno de Putin. PENA DE MUERTE En la japonesa Soc la seva filla, de Yo Nagatsuka, se trata el tema de la salud mental y también el de la pena de muerte. Matsumoto Rika, hija del líder del grupo responsable del atentado con gas sarín al metro de Tokyo, ha vivido bajo la sombra de los crímenes de su padre. El documental explora las secuelas psicológicas, la discriminación social y el peso de la pena de muerte en su lucha para encontrar su propia identidad. La programación de la película ha motivado que IMPACTE! dirija una carta en el gobierno nipón reclamando la eliminación de la pena capital en el Japón. Se recogerán firmas de apoyo entre el público presencial en todas las sesiones del Festival, así como a través de las redes sociales. Esta acción es una muestra de la vocación de IMPACTE!, de ser «más que un festival de cine«, y aprovechar sus actividades como una herramienta para la transformación social, fomentar el activismo y la implicación del público en la lucha por los derechos humanos. SALUD MENTAL Dentro de este bloque temático se presentará el debut en la dirección del reconocido actor Eduard Fernández, que se pone delante y detrás la cámara en El otro, un cortometraje que se acerca al thriller psicológico y se adentra en la mente perturbada de su protagonista. Y también Ayahuasca Now, veus d’una guerra silenciosa, dirigida por el argentino Carlos Bruno, que presenta el viaje de veteranos de guerra norteamericanos que buscan sanación mediante ceremonias chamánicas en la Amazonia peruana para tratar el TEPT (trastorno de estrés postraumático). CAMBIO CLIMÁTICO Hi havia una vegada a un bosc, de Virpi Suutari, es un documental que nos lleva en el bosque finlandés para mostrar cómo la naturaleza se enfrenta a la amenaza del cambio climático, mientras una joven eco-activista lidera un movimiento para proteger este ecosistema vital. La emergencia climática también está presente en estos cortometrajes: Zona Wao, de Nagore Eceiza Mujika, denuncia la extracción petrolera en la Amazonia y su impacto en las comunidades indígenas. Relats d’una guerra, de Pedro Biava, muestra la lucha de los pueblos Kaiowa y Guarani para recuperar sus territorios ante la violencia de los grandes propietarios. Daru/n, de Benjamin Hindrichs, sigue una curandera indígena que lucha para preservar su cultura y la selva amazónica. Donde se quejan los pinos, de Ed Antoja, retrata los conflictos latentes en una comunidad rural a través de un misterioso crimen en el bosque. ACTIVIDADES PARALELAS En la edición de este año se celebrará una sesión profesional (jueves 27 de marzo, 10h. en la Sala Mompou, Sede de la SGAE a Catalunya) organizada con la colaboración de la Acadèmia de Cinema Català, Catalunya Film Festivals y Acció>Cinema, bajo el título Riesgos de la defensa de la libertad de expresión en el cine, que incluirá la primera presentación en España de la International Coalition for Filmmakers at Risk (ICFR), a cargo de su coordinador, Jordi Wijnalda. La presentación irá seguida de una ponencia de Esteve Riambau, sobre censuras y reinterpretación de la historia reciente en la producción cinematográfica española de los últimos 50 años. La ponencia irá seguida de un diálogo con el director de IMPACTE!, Oriol Porta, y del coloquio con los y las guionistas, directores y representantes de productoras, sobre los riesgos y condicionantes del tratamiento cinematográfico del franquismo hoy en día. El año 2025 se conmemora la muerte del dictador Francisco Franco y la recuperación de los derechos y las libertades democráticas. En otra de las actividades paralelas de IMPACTE!, Pervivencia del franquismo, 50 años después de la muerte del dictador, se debatirá sobre los crímenes no resueltos del franquismo y la necesidad de una Ley de Memoria Histórica que haga justicia con las víctimas, temas que trata Lesa humanidad, dirigida por Héctor Fáver, documental que formará parte de la sesión y que reflexiona sobre las violaciones de derechos humanos en la España de Franco y en Argentina de Videla. El acto tendrá lugar en el espacio Calabria 66 el día 1 de abril. La lucha por la paz en Israel será el título de la sesión que se presenta en la Casa Elizalde, donde se proyectará el documental Shalom – Salaam – Pau dirigido por Alexia Tsouni, dónde da voz a grupos de judíos a Israel, en contra de la masacre que su gobierno perpetra en Gaza. La proyección irá acompañada de un debate posterior con miembros de Junts, Associació de Jueus i Palestins de Catalunya. SEDES Y COLABORADORES Los Cinemes Girona en Barcelona volverán a ser sede principal de la quinta edición de IMPACTE!, que acogerá la programación, del lunes 24 al domingo 30 de marzo. Espai Calàbria 66 será la segunda sede oficial del Festival, con tres sesiones durante esta semana, y dos Actividades paralelas, las dos semanas siguientes, en las que el Centre Cultural La Casa Elizalde también programará una sesión. Una selección de películas se podrá ver este año en Cambrils, Figueres y Vilafranca del Penedès. También se podrá ver hasta el 13 de abril una selección de largometrajes en Filmin, y todos los cortos a impactefilmfest.cat, de donde saldrá el premio al Mejor Cortometraje de IMPACTE! 2025, por votación de los internautas. IMPACTE! tiene el apoyo del Ajuntament de Barcelona y del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC); la colaboración de referencia de Amnistía Internacional; y de los partners mediáticos 3Cat, diari Ara y la Xarxa de Comunicació Local. Entre otras entidades colaboradoras destacan este año la International Coalition for Filmmakers at Risk, la Acadèmia del Cinema Català, Catalunya Film Festivals y L’Espai d’Entitats Calàbria 66. La programación detallada se podrá consultar a partir del lunes 10 de marzo a impactefilmfest.cat.