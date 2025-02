LAS UVAS DE LA IRA

Cuando acabó nuestra dolorosísima guerra civil que siguió al golpe de Estado contra un gobierno legítimo, en el país empezó la venganza: Gerardo Diego se apresuró a registrar la patente «Generación del 27» para parar la tentación de cualquier atisbo que relacionase a los poetas con el republicanismo, Pemán se puso manos a la obra con la abominable depuración, y un falangista de Valladolid mató a mi padre al dejar sin ningún derecho de protección sanitaria o social a los millones de campesinos que habían salvado del hambre al resto de los españoles.

Así que pronto supe que mi padre no murió de la tos.

En América, John Steinbeck escribió una novela histórica que fue bautizada como polémica y transgresora. Y todo porque John Steinbeck exalta en ella los valores de la justicia y la dignidad humana frente a la injusticia económica y política. Steinbeck afirma sentirse indignado y hace una declaración de intenciones: «Quiero colocarles la etiqueta de la vergüenza a los codiciosos cabrones que han causado esto».

John Steinbeck murió antes de tiempo, y del corazón.

Anoche en Madrid los compañeros de Lola González Ruiz evitaron que ella siga muriendo. En el teatro que regenta a pie de obra Daniel Gismero (experto en conducción de sillas de ruedas) todo empezó con la misma Lola hablándonos de sí misma, de su marido Javier, y de cómo ocurrió la matanza. Estremece pensar que de los nueve de Atocha solamente nos queda vivo Alejandro Ruiz-Huerta.

Y fue una noche de estremecimientos, porque Beatriz Jimeno Sicilia subió más todavía a los cielos en la obra dramática «Las tres muertes de Lola«. Qué gran actriz. Ya hace un año, en el estreno de la obra, Alejandro Ruiz-Huerta me lo advirtió: «He vuelto a ver a Lola en Beatriz». (Qué jóvenes éramos, Alejandro, cuando os mataron).

El teatro se llenó y hubo que buscar acomodo a quienes querían estar también a la hora de la memoria y de la emoción. Y alguno lloró. Cuando alguien llora por la ausencia de la justicia y la dignidad humana que exigió John Steinbeck, te nace algo parecido a la esperanza.

Luego, en el coloquio que siguió a la proclamación de Beatriz Jimeno Sicilia como Lola, Paloma López Bermejo puso el contundente análisis del sosiego. Paloma López Bermejo es de las que cree que sólo mediante la política se puede cambiar la sociedad y mejorarla. Eso deduje yo al escucharla. Ella habló de jueces. Yo a los jueces les tengo mucho miedo, más que antes cuando era mozo y me zurraban. Será verdad que de viejo se te pone la piel de un niño. Se me olvidó decir que han empezado los ensayos de una obra dramática que sucede durante el reinado de Felipe II. En ella el autor pone en boca de una de las actrices esta frase (o parecida, ya se me va la especie): » Mal asunto si a un país lo gobiernan los jueces«. Pero esto sucede con Felipe II, no confundirse de Felipe.

En la noche de la emoción y la ira también estuvo la actriz Gloria Vega, de profunda formación dramática con los más grandes del teatro, y ella misma biografía en los escenarios y la televisión y más allá. Fue un sentimiento añadido, porque Gloria Vega suma a su oficio de actriz su implicación en la Asociación Arte y Memoria que cada año concede el Premio Lola González Ruiz. Habló Gloria del porqué del premio, y de los premiados hasta ahora. Qué calidez hay a veces en el mundo farandulero.

Después nos fuimos todos a la Puerta8 del Sol de Madrid, donde cada 31 de diciembre va una multitud a comer uvas, y las televisiones compiten por ver quién mea más largo. Allí en en el edificio desde donde nos gobierna una muchacha cuyo programa político es tan amplio como «libertad o comunismo » hay una placa que recuerda su pasado, el del edificio donde estaban los calabozos en los que los verdugos torturaron hasta la muerte a Enrique -primer hombre muerto en la vida de Lola– y a cientos de españoles. La placa es una llamada de homenaje a las víctimas del franquismo.

No la vimos, como tampoco la ven los del fiestorro de las uvas. Va a ser que la han quitado, como a los versos de las aladas rosas de Miguel. O quizás será que nunca estuvo. Y nos nace entonces la vergüenza de John Steinbeck.

Para regresar a casa me prestaron una bufanda contra el relente. Y yo puse de mi parte un propósito de enmienda: no estrujar tanto a Ricardo Galán, director de «Las tres muertes de Lola «, vamos a acabar con su salud por abusar. Y mandar parar a Dani Hare que anoche ayudó mucho. Lleva 175 conciertos y ha perdido kilos.

Y hoy que ya estamos pasando de enero, el mes más negro para Lola, me he dado cuenta de que anoche soñé con la libertad.