LOMLOE ¿más de lo mismo?

Hay muchas cosas que no me gustan de la, también conocida comoLo principal es que no plantea ninguna mejora estructural del sistema educativo público. Dicha mejora requiere más personal, escuelas más grandes y más aulas, o, lo que es lo mismo, más dinero. ¿Qué dónde está ese dinero? Una parte la tienen losbanqueros, que de momento han devuelto solo elque han ido recibiendo desde. La otra parte se desvía al lucrativo negocio de la escuela concertada. Un dato revelador

El caso es que el pato lo siguen pagando los de siempre: los ciudadanos de clase trabajadora que son usuarios de unos servicios públicos cada vez más precarios. Por eso me toca mucho las narices que los que nunca se han preocupado por la educación pública, los que han llevado su desmantelamiento en su programa político, los perrillos falderos de los banqueros y de la concertada, vengan ahora a manipular con bulos la lucha por la defensa de la escuela pública. A buenas horas vienen esos caraduras a preocuparse por la educación del alumnado con necesidades educativas especiales, que, cabe recordar, está en su mayoría en centros públicos, porque a la concertada no le sale rentable. ¿Cómo tienenla poca vergüenza de utilizar la legítima preocupación detantas familias de alumnado conpara sus fines particulares?hasta llevaba en su programa electoral dela eliminación de la educación especial; programa que, por cierto, eliminaron de su web hace unos días.

La Ley Celaá tendrá muchos defectos, pero no se propone eliminar la educación especial. El texto aprobado en el Congreso dice exactamente en su disposición adicional cuarta que el Gobierno debe llevar a cabo “un plan para que, en el plazo de diez años, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”. Al mismo tiempo, el texto insiste en la continuidad de los centros de educación especial. Nada nuevo bajo el sol. No van a cerrar por ley los centros de educación especial. No van a cerrar por ley tampoco las aulas específicas. Sin embargo, eso no quiere decir que debamos bajar la guardia ante los reiterados recortes que sufre el servicio público.