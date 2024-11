MAESTROS ANALFABETOS

No analizaré en esta columna breve las causas, porque están ya descritas con más claridad y extensión de lo que yo aquí puedo hacer, pero sí me iré al final de todo, o al principio, según se mire, esto es justo lo que el sistema necesita: analfabetos y analfabetas funcionales. Me pregunto qué tanto por ciento tendrá España en estos momentos, pero me imagino que el dato no será ilusionante y, además, in crescendo, máxime cuando la escuela como institución corre el serio riesgo de analfabetizar.