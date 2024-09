O bien que no te acepten en un espacio grupal de forma manifiesta y ostentosamente. Con violencia sutil o expresa.

Mira a ver si tú has formado parte del hostigamiento a la rara, de la crítica explícita al diferente, del silencio cómplice, de las risas al pasar por el lado de quien está solo.

Mira a ver si has sufrido que no cuenten contigo para planes, reuniones laborales, que tus palabras sean anuladas ad infinitum sin razón posible y que tu firma no se encuentre en la felicitación de cumpleaños de alguien con rango grupal.