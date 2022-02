No al adostrinamiento marxista y homosesual

Corría el año. Una tarde cualquiera en el campus universitario de, estábamos repartiendo octavillas. Un señor mayor se nos acercó con un papelillo en la mano y nos propuso un intercambio. El suyo era también un impreso de propaganda política, pero no llevaba la firma de ninguna organización. El diseño era muy cutre: una tira de papel amarillento, un corte irregular, los renglones torcidos, faltas de ortografía. Ponía algo así: «NO AL MARXISMO CULTURAL. NO AL ADOSTRINAMIENTO HOMOSESUAL Y JUDEOMASON EN LA UNIVERSIDAD». Nos reímos. Un chalado. Algunos compañeros míos no sabían ni qué era eso de marxismo cultural.