NO VAN A PARAR

Una vez más pongo lo que tengo, mis palabras y mis textos, al servicio de la incansable vindicación de justicia ante las intolerables y constantes tropelías victimarias contra la mujer de la maquinaria patriarcal, machista y misógina ejecutadas en toda estructura social donde se produzca relación entre los dos sexos. También y especialmente (como es este caso) en el ecosistema empresarial, en el mundo laboral.

Mi admirada y sabia activista feminista RG me dijo hace ya tiempo (y me lo recuerda de cuando en cuando): “Justo, las mujeres no somos seres de luz ni pretendemos serlo, solo queremos justicia”.

Hasta el mismísimo George Floyd, ciudadano negro vilmente asesinado por el oficial de policía blanco Derek Chauvin, obtuvo su ración de justicia ejemplarizante post mortem cuando la sociedad estadounidense condenó a más de veinte años de cárcel a Chauvin por su brutal asesinato racista. Para hacer justicia no fue relevante el pasado de Floyd y las voces que pretendieron desprestigiar a la víctima para justificar al victimario no fueron escuchadas.

Sin embargo, acabamos también de contemplar recientemente como Johnny Depp, anteriormente condenado por violencia machista contra su expareja Amber Heard, ha sido socialmente blanqueado, convertido ahora en damnificado y resarcido mediante juicio público por difamación contra quien fue su víctima.

El mensaje que esta sociedad envía a las mujeres víctimas es: “mejor no denuncies, al final vas a salir muy mal parada”.

En el caso que pretendo relatar en este texto lo relevante de esta historia no son solo los hechos demostrados de acoso laboral y mobbing, sino las acciones posteriores y el relato falseado y manipulado de los victimarios y su entorno para tratar de protegerse de las posibles acciones legales de la víctima. El miserable hilo conductor de su modus operandi es el intento implacable de desprestigio personal y profesional de quien es la víctima. Es la terrible e injusta etiqueta que han grapado a su espalda de “mujer conflictiva y despechada”.Esta maquinaria de castigo revictimizante persigue ahora, vaya donde vaya, a quien solo quiere que se haga justicia. Siempre acaban encontrándola. Su objetivo es que olvide, que calle.

Nuestra protagonista se llama Carmen y el lugar de los hechos es una empresa española vulgar, Análisis Survey Unit S.L.. Digo vulgar porque nada la distingue de otras organizaciones dedicadas a la externalización de procesos para sus clientes, también empresas. En este caso se trata de la realización de encuestas y sondeos a la población para esos terceros. Y digo vulgar porque la estructura construida para proveer esos servicios es un Call Center como otro cualquiera.

Para las personas no iniciadas en estas organizaciones, es bueno saber que un Call Center es probablemente el lugar de trabajo “moderno” más asfixiante que pueda existir en esta posmoderna sociedad. La feroz estructura jerárquica implementada, la precariedad contractual de las personas allí empleadas, la salvaje competitividad, la hipervigilancia de coordinadores y supervisores sobre la línea de los operadores, las escuchas y grabaciones telefónicas constantemente auditadas, la brutal presión de alcanzar objetivos cada vez más imposibles y la Espada de Damocles del despido inmediato permanentemente pendulando sobre las cabezas de quienes allí trabajan, convierten estas actividades laborales en la exacerbación más alienante de capitalismo y liberalismo más salvaje. Las consecuencias personales y psicosociales para quienes allí pasan como mínimo un tercio de sus vidas ya han sido más que denunciadas y estudiadas, pero no parece que le importe a nadie.

Pero eso no es todo, ni mucho menos.

En esta realidad laboral bien conocida y ya señalada socialmente concurre y opera de manera entreverada y mucho más oculta y normalizada la estructura paralela de hostilidad, ninguneo, cosificación, sexualización, explotación y violencia contra las mujeres. Eso que llamamos patriarcado. Es la tormenta perfecta. Es el pacto criminal entre capitalismo más moderno y el más ancestral sistema patriarcal.

Cuando ocurren los hechos que ahora nos ocupan, Carmen tiene 36 años. A pesar de su cualificada formación por encima de lo requerido, como muchas otras personas, ella necesita y quiere desarrollar la función de operadora telefónica para la realización de encuestas en esta empresa. En definitiva, le pagan por ello.

Ella es bien sabedora del “ambiente” relacional de estos entornos laborales, conoce y resuelve con solvencia la constante presión por los resultados y el estar sometida a estrecha vigilancia de las jerarquías superiores. También es consciente de cómo operan los masculinos, tanto los compañeros de trabajo como los coordinadores y supervisores, y sus constantes “juegos, conductas y actitudes machistas, misóginas y sexuales” más o menos sutiles, más o menos descaradas. También conoce como sus compañeras mujeres se tratan de adaptar o sumar a esa realidad paralela, esa “otra presión” que ella resuelve con solvencia, establecimiento de límites y desafectación.

Pero ellos, los masculinos, no paran nunca y acaba ocurriendo, por ejemplo, que uno de los directores, de nombre Carlos, ejecuta la bien conocida “rutina de tanteo” con ella, por ser “la nueva” y lo hace usando los dos poderes que ostenta, ambos ilegítimos para lo que nos ocupa, el primero como superior y el segundo como hombre con derecho a irrumpir cuando le da la gana en la intimidad psicológica de una mujer mediante el relato descarado y sin contar con un mínimo consentimiento de sus masculinas aventuras sexuales escupidas a la cara de Carmen en horas de trabajo, en un encuentro casual en un lugar apartado de la oficina.

Este episodio ocurre una mañana a primera hora, en la oficina, aprovechando que Carmen había llegado pronto ese día. A ella no le sorprende demasiado el abuso de Carlos y, según ella me cuenta, tampoco le abochorna ni escandaliza. Se mantiene entera y se limita a mostrar natural incomodidad enviando al hombre el firme mensaje de que no está dispuesta a participar, ni siquiera verbalmente.

Todo podría haber quedado ahí, pero, para Carlos, que recordemos es el director de la oficina y Carmen es solo una nueva empleada de línea, ha supuesto un rechazo a sus pretensiones. Si bien en primera instancia el director maquilla su masculino tanteo sexual aclarando que en su relato se refería a otra mujer (antigua empleada), lo ocurrido es relevante porque, como veremos, pocos meses después él tendrá oportunidad de represaliar a Carmen a través de las otras dos personas protagonistas de esta historia: Raquel, veterana supervisora con contrato fijo en el Call Center y Diego, hombre de 40 años recién incorporado como supervisor en situación de temporalidad.

Hasta entonces el ambiente laboral había sido razonablemente amable y el desempeño de Carmen notable y sin tacha alguna. Por entonces, ella mantenía también una muy buena relación con Diego, su supervisor y jefe inmediato. Una relación de buen trato amistoso, lo que llamaríamos una “buena química” entre ambos.

Si bien las interacciones entre ellos siempre se circunscribieron al más estricto y correcto trato laboral entre compañeros, su entorno, lejos de respetar la privacidad de Carmen, reacciona justo al contrario y ella comienza a sufrir sobre su persona por parte de algunas compañeras y compañeros intrusiones en su intimidad a través de preguntas inapropiadas e incómodas, exigencias de respuestas y constantes manipulaciones y suposiciones.

A pesar de las evasivas de Carmen y su demanda reiterada de respeto a su intimidad y privacidad sexual, la presión fue en aumento hasta convertirse en agobiantes comentarios, señalamientos y acusaciones. Cualquier interacción, mirada o conversación con su supervisor se convirtieron en foco público y constante de presiones, manipulaciones, desprestigio y cosificación.

La vida privada de Carmen ha pasado a ser objeto de escarnio y dominio público. Parece que hay quienes no quieren asimilar que una mujer en libertad pueda rechazar ser pretendida como trofeo y objeto público.

Todo ello ocurre en el mismo lugar de trabajo y con la connivencia y participación de sus superiores. El resultado, obvio en el acoso laboral, es una grave afectación en su equilibrio emocional y personal.

Finalmente, Carmen es despedida sin ninguna razón profesional que pudiera mínimamente justificar la pérdida de su empleo.

Ella es consciente de que ha estado sufriendo un proceso colegiado de acoso laboral en el que identifica claramente como unas de las ejecutoras principales a Raquel, su segunda supervisora. El deterioro del ambiente laboral y la presión sobre Carmen se fueron acentuando hasta hacerse insoportable para ella, obligada a pedir una y otra vez que le dejaran en paz para, simplemente, poder trabajar. En definitiva, la situación giró en redondo y Carmen, la víctima, fue señalada por la empresa para prescindir de ella, perdiendo por ello su trabajo. Una semana después Diego también es despedido. La organización quiso eliminar todo rastro de lo sucedido.

Ya fuera de la empresa y ante esta grave situación que comprometía su equilibrio psico-social, Carmen decide redactar un documento solicitando mediación y activación del protocolo por haber sido sometida a situación de acoso laboral. Documento que Carmen prepara con escrupuloso detalle de los hechos que lo motivan y que guarda en un sobre. Finalmente elige no entregarlo a RRHH. Solo lo deja en la cafetería cercana a la empresa a nombre de Raquel junto con una carta personal con la pretensión de que al menos esta supervisora involucrada conozca su situación y profundo malestar.

Pero como reza el título de este texto, ellos no tienen ninguna intención de parar. Es más que evidente que una vez que Carmen está fuera de la oficina y ante el temor de que ella emprenda acciones legales, la organización trata de protegerse de manera preventiva mediante la manipulación y el chantaje de las personas que estuvieron involucradas en los hechos y que todavía permanecen como empleados. Empezando por Diego, amigo y supervisor de Carmen.

Recordemos que el documento-demanda por mobbing, si bien fue redactado por Carmen nunca fue presentado formalmente por ella a Recursos Humanos. Sin embargo, de manera ilegítima, es el propio Diego, que también ha sido despedido, quien hace llegar la carta cerrada a la recepción de la empresa, el sobre es abierto y, sorprendentemente, la organización comunica a Carmen su acuse de recibo.

A partir de ese momento los acontecimientos se precipitan. La empresa comunica a Carmen a través de un simple correo la apertura de un expediente de supuesta investigación.

Este es el texto del email, recibido el 26/12/2019:

“Le comunicamos que se ha procedido a abrir expediente para investigar los hechos denunciados por usted conforme a lo establecido en el Protocolo de Actuación contra el Acoso en el Trabajo implantado en ANALISIS SURVEY UNIT, S.L.

Le adjuntamos el comunicando de apertura del expediente (Doc1) y el documento de compromiso de confidencialidad (Doc2) que nos debe devolver firmado por usted para facilitar la realización de las pesquisas necesarias para poder verificar los hechos denunciados por usted y proceder así a la resolución del citado expediente.”

A pesar de lo irregular de las formas en que su demanda ha llegado a RRHH, Carmen, inicialmente confiada en la buena voluntad de resolución por parte de la empresa, acepta colaborar, empezando por firmar el compromiso de confidencialidad que le requieren, incluida la muy cuestionable cláusula que le obliga a no compartir ni divulgar la existencia de la investigación.

Así comunica su voluntad de colaboración, con fecha 02/01/2020:

“… En este sentido, manifiesto mi colaboración plena. Y siendo un diálogo de resolución de conflictos, atiéndase en primer lugar a las consecuencias, la posición de cada uno, y la coherencia, y se atienda a la razón y se mantenga una actitud estrictamente profesional, que es lo que yo demando …”

Pues bien, 14 días después de esta aceptación de Carmen y sin que ella hubiera sido invitada a participar en las supuestas investigaciones, ni siquiera para relatar los hechos objeto de su demanda ante el instructor asignado al expediente, recibe una comunicación formal de la empresa de sobreseimiento unilateral de la demanda presentada por ella.

Este es el párrafo final del surrealista comunicado de sobreseimiento:

“ … Acuerdo de sobreseimiento del expediente, por considerar que las pruebas e investigaciones practicadas no resultan el modo alguno concluyentes para considerar acreditada la existencia de algún episodio de acoso en el seno de la empresa frente a la denunciante. Ello no obstante, tampoco considera este instructor que la denuncia formulada pueda ser calificada de mala fe …”

El documento de sobreseimiento contiene otros descarados párrafos como este:

“… Que este instructor ha llevado a cabo una investigación en profundidad de los hechos denunciados, habiendo dado audiencia a las partes denunciadas, y habiendo llevado a cabo la investigación bajo la más estricta confidencialidad y respeto hacia todas las partes implicadas, siguiendo en todo momento el Procedimiento de Actuación para temas de acoso establecido en el Plan de Igualdad …”.

Reitero que en ningún momento se hace partícipe a Carmen de esas supuestas investigaciones y no se le convoca para declaración alguna ni se le pregunta por su opinión, ni se le da opción a presentación de pruebas, réplica o comentario.

En definitiva, todo un “paripé”, una simulación por parte de la Organización para aparentar que han seguido las actuaciones establecidas como obligadas en un Plan de Igualdad cuando en realidad no han hecho nada.

En resumen, el lamentable resultado es que Carmen ha sufrido acoso y moobing en su puesto de trabajo, ha sido despedida y expulsada de la empresa y ante su legítima demanda, ha sido “borrada” y ninguneada por parte de la organización para solo cubrir las apariencias.

Lo doblemente terrible y doloroso para Carmen, además del inhumano desprecio por parte de la empresa que la contrató, es sentir como a sus espaldas, su intimidad ha sido ultrajada, habiendo sido ella la investigada incluso en sus relaciones personales y afectivas, calumniada y juzgada, sin opción a réplica alguna, en un supuesto procedimiento donde ella era la víctima demandante.

Doble victimización por parte de quienes, lejos de tener el más mínimo interés por hacer justicia, nunca van a parar con tal de poner a salvo su imagen.

Hoy, casi tres años después de lo aquí relatado, Carmen sigue reclamando justicia, ahora en los juzgados, en un proceso lento, lleno de obstáculos, que se parece mucho a un calvario.

Y, mientras, como ella ni olvida ni se calla, sigue sufriendo represalias, vetos, difamaciones, despidos, coacciones para que abandone Madrid, para que desaparezca, calumnias e incluso amenazas de que ella pudiera ser denunciada.

No, nunca hay justicia para la víctima cuando se trata de una mujer abusada y acosada.

Nota importante: Todas las informaciones y documentación en las que se basa este artículo han sido aportadas por la persona denunciante, Carmen Pena Espino. Quien escribe este texto ha invitado por diferentes medios a la empresa denunciada a dar su versión, sin ningún resultado.

Justo Fernández

Escritor y divulgador. Investigador en Masculinidad, adicciones y narcisismo masculino.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...