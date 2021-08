¿Qué es el neoliberalismo? ¿Es lo mismo el neoliberalismo en la Unión Europea que en Chile o en Singapur ? La respuesta es no. ¿Qué es entonces lo que define al neoliberalismo en todo el mundo? ¿Cuál es su esencia? Ya sea mediante el expolio del Estado del bienestar o mediante una política de subsidios (financieros, como los rescates a los bancos o las obras civiles sufragadas por el Estado , o legislativos, como regular el coste del despido) para incrementar la rentabilidad del capital, y sirviéndose ora de construcción de consenso ideológico, ora de coacción militar-policial, el neoliberalismo es una forma de intervencionismo estatal para garantizar la ganancia de la clase capitalista. En ese sentido no difiere de lo que ha sido el capitalismo a lo largo de su historia, en la que el Estado siempre ha actuado como lo que Engels llamó “capitalista colectivo ideal”.

Hay quien cree que, al cargar en un sector de la población la decisión de qué segunda dosis ponerse, si, elha fallado, else ha ausentado, elha incurrido en dejación de funciones. Unfuerte, uncon agencia, piensan, debería haberse plantado ante el chantaje de las farmacéuticas que, con su guerra comercial, han conseguido que les compren varias vacunas cuando con una hubiera bastado. Unsoberano, dicen, reúne comités de peritos para que asesoren al mandatario sobre el asunto y luego trata de suministrar a su población una determinada vacuna según criterios que nada tienen que ver con las fluctuaciones del mercado. Todo eso en teoría, claro. La realidad es muy distinta: elno es menospor este tipo de gestión en favor de las multinacionales y en contra del bienestar de sus ciudadanos. Pagar un pastizal a las farmacéuticas, responsabilizar a su población de qué vacuna ponerse, minimizar así los riesgos políticos de su gestión sanitaria (y de los fabricantes de vacunas) y disfrazar el negocio de libertad de elección de los ciudadanos devenidos en consumidores. Es función del“hoy” (¡hace décadas que lo es!) externalizar los costes de los oligopolios y privatizar sus beneficios aunque eso se cobre con vidas humanas. Es esa su naturaleza, así ha sido desde que los monarcas europeos empezaran a sufragar financiera y militarmente las grandes empresas comerciales de banqueros y mercaderes en los siglos. Así nació. Así morirá. Agarrarse a fantasías de soberanía solo puede conducir a la inoperancia o, mucho peor, a la reacción.

Si alguien habla de capitalismo “global” y de “agenda globalista”, contraponiéndolos a “soberanía nacional” y “soberanismo”, no lo dudes: estás ante un socialchovinista desnortado, ante un cantamañanas que sabe que nada de eso es posible pero quiere engañarte o, mucho peor, ante un nazi consciente que encubre el racismo, la xenofobia y el nacionalismo fingiendo preocupación por los servicios públicos y el empleo local. Soberanía nacional, es decir, la del Estado-nación, y capitalismo global van de la mano. No explota mejor el patrón local que el patrón extranjero. El patrón local y el patrón extranjero se necesitan, y dividen a los trabajadores locales y extranjeros en nacionalidades, razas y credos para que no se unan y golpeen juntos al capital en pro de sus intereses comunes. Obviedades que guiaron la práctica política de los socialistas hasta que se despegaron del movimiento obrero y prefirieron gestionar el Estado y sus presupuestos de guerra imperialista… hace 100 años.