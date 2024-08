Sin exigencias pero con ánimo.

Según vaya cumpliendo años y me ponga muy viejita me gustaría volverme cada vez más y más compasiva con el sufrimiento de los humanos y seres vivos.

También me gustaría ser una viejita que no se hiciera fotos con la mano en la cara, con pose de escritora interesante, y mostrarme con más libertad de presencia, pero a ese nivel de consciencia aún no he llegado.