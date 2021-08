Suicidios: pandemia mundial.

El malestar indica que algo no va bien. Algo no es bueno para nuestro organismo y, parece ser, tampoco lo es para nuestra sociedad, pero pocos quieren admitirlo y si lo admiten, pretenden solucionarlo con pastillas, ‘coaching’ y autoayuda. Tras siglos de estigmatización de las enfermedades mentales, los ricos han encontrado la manera idónea de tratar el problema: haciendo negocio con nuestra salud y responsabilizando a los individuos de un asunto que es claramente, a la luz de los datos antes expuestos, social. Si estás triste, nos dicen, es por tu actitud. Si eres pobre, es porque quieres. Si tienes un contrato de mierda, es porque no te esfuerzas lo suficiente. Sonríele a la vida y la vida te devolverá la sonrisa.Estas frases no son de mi invención: pueden escucharse en las charlas de un cantamañanas llamadocuyos vídeos se han convertido en el recurso favorito de algunas empresas para motivar a sus trabajadores por la mañana. Y si nada de eso bastara, siempre puedes atiborrarte de ansiolíticos y antidepresivos, apoyos sin duda importantísimos en los tratamientos pero que se toman como soluciones definitivas. La alternativa, pues, a un servicio público de atención a la salud mental es el abuso de drogas, que deja pingües beneficios a las farmacéuticas, y la violencia del, que se encarga de reprimir las anomalías mediante la policía y el sistema penitenciario; la publicidad de los trastornos mentales soliviantan alporque meten el dedo en la mismísima llaga de un orden social injusto e ineficaz.