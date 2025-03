Todo a punto para la quinta edición de IMPACTE! 

IMPACTE! Festival de Cinema i Drets Humans de Catalunya se celebra del 24 de marzo al 13 de abril en Barcelona, Cambrils, Figueres, Manresa, Girona, Sitges y Vilafranca del Penedès, y online en Filmin y la web del festival.

La derecha contra los derechos es el tema central de esta edición, en la que se presentará la International Coalition for Filmmakers at Risk (ICFR) en un acto en colaboración con la Academia del Cine Catalán, Catalunya Film Festivals y Acció>Cinema.

Acompañarán sus películas cineastas como Hassan Solhjou, Adi Voicu, Vania Turner, Nicolas Depuis y la artista Sasha Skochilenko.

Separados, de Errol Morris, es la película inaugural de esta edición, en la que también se proyectará un film de Amos Gitai, el primer cortometraje dirigido por Eduard Fernández, y se preestrenará el documental de 3Cat: Pirineos. El mur invisible. Barcelona, 20 de marzo de 2025. – La quinta edición de IMPACTE! Festival de Cinema i Drets Humans de Catalunya se celebrará del 24 de marzo al 13 de abril de 2025. Las proyecciones tendrán lugar en diversos espacios de Barcelona, con los Cinemes Girona como sede principal, además de sesiones en el espacio Calabria 66 y el Centre Cultural Casa Elizalde, así como en las ciudades de Cambrils, Figueres, Manresa, Girona, Sitges y Vilafranca del Penedès. Además, el festival contará con una versión en línea a través de Filmin, donde se ofrecerá una selección de largometrajes, mientras que todos los cortometrajes estarán disponibles en la web del festival. La programación, compuesta por 45 películas, incluye títulos que abordan cuestiones como Irán, Palestina, las migraciones, los feminismos, los derechos LGTBIQ+, el compromiso del artista, la salud mental, la pena de muerte y el cambio climático. Este año, el tema central es La derecha contra los derechos. Ante el auge y expansión de los partidos de derecha radical que amenazan el pacto social y el estado de derecho, IMPACTE! ha decidido denunciar este fenómeno como una amenaza para los derechos de las personas y colectivos, así como para el bienestar de la sociedad en general. Esta denuncia se concreta en cinco películas que exponen los modelos impuestos por líderes como Orbán, Trump y Netanyahu en sus respectivos países, además de dos películas de carácter histórico que ilustran los métodos de control y represión de la derecha en Latinoamérica. Entre estas producciones, destacan las últimas creaciones de cineastas como Errol Morris y Amos Gitai. Otro tema destacado de esta edición de IMPACTE! es la presentación de la International Coalition for Filmmakers at Risk (ICFR) entidad creada por la Academia Europea de Cine y los festivales de Rotterdam y Ámsterdam para defender a cineastas perseguidos, torturados o encarcelados en todo el mundo. La presentación pública tendrá lugar durante la proyección de la película Cafeteria, del director iraní Navid Mihandoust, actualmente encarcelado y cuyo caso es seguido por la ICFR. IMPACTE! se ha adherido a la ICFR, iniciando así una nueva actividad de representación de sus campañas en nuestro país, que se reflejará claramente en futuras ediciones del festival. Finalmente, otra iniciativa que refuerza el compromiso de IMPACTE! es la campaña de recogida de firmas contra la pena de muerte en Japón, a partir de la película Soy su hija. Las firmas recogidas serán enviadas al Ministerio de Justicia japonés una vez finalizada la edición. Esta propuesta simboliza la voluntad del festival de pasar de la contemplación a la acción. Entre los cineastas que presentarán sus películas se encuentran Hassan Solhjou (Atardecer melancólico), iraní; el rumano Adi Voicu (La captura); la directora griega Vania Turner (Tack); y el francés Nicolas Depuis (Pirineos). En cuanto a protagonistas y expertos internacionales, destacan Sasha Skochilenko, artista rusa encarcelada por Putin por una acción de protesta contra la invasión de Ucrania (Mensaje de Sasha), y Meir Margalit, activista defensor de los Derechos Humanos y considerado uno de los mayores expertos en el conflicto palestino-israelí, quien protagonizará el debate de la película de Amos Gitai, Shikun. SESIÓN INAUGURAL Y DE CLAUSURA Ante el contexto actual de avance del autoritarismo y el auge de la derecha radical en el poder, la película elegida para la sesión inaugural será el estreno en España de Separated, dirigida por el oscarizado documentalista Errol Morris. Este documental detalla los horrores de la política migratoria de tolerancia cero durante el primer mandato de Trump, en virtud de la cual miles de niños inmigrantes fueron separados por la fuerza de sus padres tras cruzar la frontera sur de Estados Unidos. Para cerrar el festival se proyectará Missatge de Sasha, de Anna Rudikova, que relata la historia de Sasha Skochilenko, una artista rusa encarcelada por expresarse contra la guerra en Ucrania mediante el arte, ofreciendo una mirada a la valentía creativa frente a la represión política del gobierno de Putin. La sesión de clausura contará con la presencia de la artista y activista. ACTIVIDADES PARALELAS El jueves 27 de marzo, la Sede de la SGAE acogerá la sesión profesional Riesgos de la defensa de la libertad de expresión en el cine, organizada en colaboración con la Acadèmia del Cinema Català, Catalunya Film Festivals y Acció>Cinema. En esta sesión se llevará a cabo la primera presentación en España de la International Coalition for Filmmakers at Risk (ICFR), a cargo de su coordinador Jordi Wijnalda. Posteriormente, Esteve Riambau ofrecerá una ponencia sobre la censura y la reinterpretación de la historia reciente en la producción cinematográfica española de los últimos 50 años, seguida de un diálogo con el director de IMPACTE!, Oriol Porta, y un coloquio con guionistas, directores y representantes de productoras sobre los riesgos y condicionantes del tratamiento cinematográfico del franquismo en la actualidad. En 2025 se conmemora la muerte del dictador Francisco Franco y la recuperación de los derechos y las libertades democráticas. En otra de las actividades paralelas de IMPACTE!, Pervivencia del franquismo, 50 años después de la muerte del dictador, se debatirá sobre los crímenes no resueltos del franquismo y la necesidad de una Ley de Memoria Histórica. Para ello, se proyectará el documental Lesa humanidad, dirigido por Héctor Fáver, que aborda las violaciones de derechos humanos en la España franquista y la Argentina de Videla. La sesión tendrá lugar en el Espacio Calabria 66 el 1 de abril. Durante el Festival IMPACTE!, el Espai Calàbria 66 será también la sede de tres sesiones. El 25 de marzo se proyectará Tack, dirigida por Vania Turner, seguida de un cinefórum con la presencia de la directora y Raül Romeva. El 26 de marzo será el turno de Si moro, serà de gust, de Alexis Taillant, acompañada del cortometraje Daisy, dirigido por Aditi Dixit, Pepot Atienza y Shecid Domínguez Aguilera; después de la proyección, se abrirá un debate con Paulina Blanco, patrona de la Fundació Enllaç y socia de la Asociación Cristiana de Gais y Lesbianas (ACGIL), y Joan Sebastià Martí, también patrono de la Fundació Enllaç. Finalmente, el 28 de marzo se presentará De la guerra fría a la guerra verde, de Anna Recalde Miranda, y el cortometraje Daru/n, de Benjamin Hindrichs, con un coloquio posterior que contará con la participación de Cielo Zaidenwerg, doctora en Historia de América por la UB. La lucha por la paz en Israel será el título de la sesión que se presenta en la Casa Elizalde, donde se proyectará el documental Shalom-Salaam Pau, dirigido por Alexia Tsouni, que da voz a grupos de judíos en Israel que se oponen a la masacre que su gobierno perpetra en Gaza. SESIONES MATINALES DE CORTOMETRAJES Entre el total de la programación figuran cuatro mediometrajes y veinte cortometrajes. Destaca el debut en la dirección de Eduard Fernández, quien también escribe y protagoniza El otro, recientemente presentado en el Festival de Málaga. También se programan dos cortometrajes premiados en la última edición de los Premios Goya: Cafuné, de Carlos F. de Vigo y Lorena Ares (Mejor Cortometraje de Animación), y Semillas de Kivu, de Néstor López y Carlos Valle (Mejor Cortometraje Documental). Muchos de estos cortos formarán parte de las distintas sesiones temáticas acompañando largometrajes, y el resto serán protagonistas de dos matinales gratuitas el sábado 29 y domingo 30 de marzo en los Cinemes Girona. JURADO Y PREMIOS El director y realizador Ángel Leiro, la periodista, realizadora y activista en movimientos sociales Mariona Roca, y el politólogo y periodista Jordi Armadans conforman el jurado del Premio IMPACTE! a la Mejor Película y el Premio IMPACTE! al Valor Humano de esta quinta edición del festival. El Premio IMPACTE! al Mejor Cortometraje será elegido por el público. Teaser de la 4a edición de MPACTE! Festival de Cinema i Drets Humans de Catalunya. SEDES Y COLABORADORES Una selección de películas se podrá ver en Cambrils, Figueres, Girona, Manresa, Sitges y Vilafranca del Penedès, gracias a la colaboración con el Cineclub Cambrils y el Consell de l'Advocacia Catalana. Del 30 de marzo al 13 de abril, una selección de largometrajes estará disponible en Filmin, y todos los cortometrajes podrán verse en impactefilmfest.cat, donde el público podrá votar para elegir el Premio al Mejor Cortometraje IMPACTE! 2025. IMPACTE! tiene el apoyo de l'Ajuntament de Barcelona y de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC); la colaboración de referencia de Amnistía Internacional; y de los partners mediáticos 3Cat, diari Ara i la Xarxa de Comunicació Local. Entre otras entidades colaboradoras destacan en esta edición la International Coalition for Filmmakers at Risk, l'Acadèmia del Cinema Català, Catalunya Film Festivals y el Espai d'Entitats Calàbria 66.