Un hado madrina.

Uno de los regalos que aporta la edad, los años y el recorrido es el hecho de saber, ya a ciencia cierta, que la fantasía recurrente sobre la «salvación» personal y profesional no pasa nunca.



Otro obsequio vital es el hecho de entender que la forma de pedir ayuda basada en la exigencia y a la vez el aislamiento, no funciona.



Cuántos años pensando que nadie acude a tu «rescate» y cuántos más pensando, que tal vez si nadie viene es porque no está a una simbólica «altura«.

Cuántas palabras a las que añadir comillas ahora en esta edad.



– Me da vergüenza reconocerlo, María, pero en el fondo anhelo alguien que me salve la vida; un ángel, un hada madrina, un hombre, me dicen muchas mujeres.



Soñé durante muchos años con encontrar a un hombre que me rescatara, a través del amor, de tener que enfrentarme a todo aquello que yo temía. Deseaba encontrar a un/a mecenas, así como con cierto aire de grandeza, que supiera ver mis cualidades y me ayudara en mi camino profesional, a desarrollarme, a tener una vida a la que se pudiera aplicar el adjetivo de interesante o provechosa.



Este afán me llevó a juntarme afectivamente con hombres que parecían ya tener ese recorrido y pensar que ellos harían por mí lo que tanto me aterraba, el sendero en el que solo veía obstáculos. Me encontré con narcisistas de manual y sufrimiento que en vez de dar, quitaron de lo que había.



A día de hoy observo en mí cómo todas esas fantasías cayeron con el peso de la realidad y cómo todo lo que he conseguido en mi devenir ha sido porque el impulso inicial lo tomé yo y ya estando en camino y en energía de hacer, algunas personas me ayudaron, pero nadie, absolutamente nadie, me ha salvado.

Simplemente, eso no ocurre.



Y qué calma, y qué respiro, y qué agradecida de atender a esa máxima que dice que en la acción sentipensante puede haber algo de respuesta.



El primer paso, cogerme de mi mano y adelantar un pie.

Un venga, vamos.

Un no evites, enfrenta un poco.

Un ánimo, Mery.

Un tranquila, cariño.



Los siguientes pasos vinieron sin darme cuenta y el hado madrina se quedó en el cuento, confortablemente, descansando.



La varita es mía.



Y de quien me acompaña en humanidad, el soplido que alienta.



Buen día, otro día, un paso adelante.

#porsisirve

María Sabroso

Ver menos

Me gusta esto: Me gusta Cargando...