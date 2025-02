Un recetario.

-También muchas veces doy consejos que no se me piden tirando de un compendio de vidas idílicas.

También ofrezco recetas y verdades cerradas, eslóganes tipo:

-Huye de la violencia machista (como si todas las mujeres pudieran huir)

La masturbación te empodera (como si todas deseáramos esa práctica, no hubiera personas asexuales o cuerpos tan en trauma que no pueden ser tocados íntimamente e incluso personas que no pueden acariciarse sin la ayuda de otras)

El poliamor, la anarquía relacional, es la fórmula para el desastre y la debacle relacional contemporánea (como si para muchos seres humanos esa opción vincular no fuera la muerte en vida y un sufrimiento lacerante por su tipo de apego adulto)

Atrévete a cambiar de trabajo, de vida, sal del sofá (como si el sofá no fuera el descanso preciso para los cuerpos que son esclavizados doce horas a cambio de lo mínimo para subsistir)

La crianza con tiempo y presencia, alimentación consciente, colecho y teta hasta que se quiera por ambas partes (ojalá, ojalá, dijo la mujer que se levanta de madrugada para limpiar lo que los demás ensuciamos)

Lee los últimos manuales feministas; hay que saber acerca de nuestra propia opresión (¿cuándo? ¿cuándo leo, estudio, hago deporte, medito, pruebo el pan de avena recién sacado del microondas tras cinco minutos, paso tiempo con pandilla, voy a respirar naturaleza, me separo del psicópata, acudo a un taller sobre feminidad consciente a mil euros la semana, practico Tantra con mi pareja, busco pareja porque no la tengo y sí dos criaturas y cuidados, atravieso una menopausia con mirada de aceptación o uso el nuevo juguete de placer, viajo al sudeste asiático, sano mi linaje, musculo la cara interna de los brazos, me manifiesto y lucho? )

Y ¿todas necesitamos esto?