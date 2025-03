Volar alto

Para comprender mi propio camino, a menudo me hacen falta un montón de escritos y reflexiones que me llevan a un diálogo concienzudo conmigo misma.

Unas veces me permito el cabreo, otras la duda, en otras ocasiones lanzo hipótesis cual aprendiz de ciencia y sean como sean las palabras que utilizo, con todas me leo y releo para comprenderme.

Con las de cabreo, cuando me escucho detenidamente alcanzo a desenvainar cual guisante, haba o algarroba, aquello que en realidad no viene de fuera, desentrañando el hecho de buscar en los demás el origen de las fallas que habitan en mi.

En otras ocasiones me voy inventando hipotéticas situaciones que expliquen aquellas cosas que me están preocupando. Identifico los elementos, cuál ingredientes de un plato que se me haya podido indigestar y tiro de los hilos hasta encontrar la coherencia que me lleve a entender mis porqués.