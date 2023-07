23 J, yo, voto

Como siempre, tapándome la nariz: porque voto, pero no elijo. Nunca elegimos, porque este sistema no lo hicieron para nosotros.

Porque no quiero volver a ver el miedo en los ojos alerta de quienes venden en una manta, ni de quienes aman a quien quieran amar, ni de quienes tienen en el rostro marcado su origen extranjero y no vinieron en avión sino en patera o en los bajos de un camión.

Porque no quiero que gobierne quien lleva años amenazando como un matón a niños que llegaron solos huyendo de la pobreza, a feministas, ecologistas, hippies, mariconas, locas, putas, brujas, guarros, rojos, libertarios y todo aquel que sale del rebaño y no vive del enchufe de papá… pero no se atreve con los fondos buitre y pone el grito en el cielo cuando se denuncia a un empresario que creó su fortuna del dinero público y se va del país para no pagar impuestos.