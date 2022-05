Teoría del Reemplazo. O el supremacismo irracional 2.0

«El nombre de Francia bien podría sobrevivir; sin embargo, el carácter especial de nuestro país sería destruido, y las personas instaladas en nuestro nombre y en nuestro territorio moverse hacia destinos contradictorios a los destinos y necesidades de nuestra tierra y de nuestros muertos», escribió en un artículo publicado por el diario Le Journal.

Maurice Barrés, padre del nacionalismo francés, nacido en 1900

Hace tiempo, en un encuentro fugaz con una persona que me presentaron a poco de tomar confianza se adentró en lo que suponía profunda conversación que derivó hacia zonas un tanto oscuras. Con sigilo, acercándose para que nuestros cuerpos compaginaran la complicidad necesaria, me confesó que estaba convencida de un contubernio mundial para acabar con la raza blanca, nuestras costumbres y nuestra cultura. Ante mi perplejidad desplegó un discurso que más que susto me produjo risa. Perplejidad y risa porque sus argumentos más parecían de orate que de persona normal. Comentó que los poderosos de la tierra (Soros, Obama, Gates y alguno más) estaban dejando entrar a personas de otras razas (inferiores, claro, salvajes y sin cultura cristiana) para fecundar a mujeres blancas y procrear niños/as mestizas con el fin de acabar con la blanquitud de la tierra. Con sigilo, ante mi desconfianza, me pasó de forma solapada varias direcciones de webs para que me informara. Y tomara medidas al respecto, me dijo buscando mi complicidad…

Visitando las páginas, la risa que me produjeron las desatinadas conjeturas de la tipa se cortaron de raíz. Eran lugares donde las más peregrinas teorías se cruzaban con los viejos conceptos nazistas un tanto renovados. Un cumulo de ideas absurdas, descabelladas y sin rigor aunque me hicieron temer que, precisamente por su sencillez, podían calar en mentes asustadas por los tiempos inseguros y cambiantes en que vivimos.

El Plan Kelergi, la Asociación Q,annon y similares me dejaron estupefacta por la distorsión y la fabulación que ofrecían sus páginas. Las vi peligrosas pero minoritarias porque no podría calar tales infundios en una mayoría de gente, me dije, para tranquilizarme.

https://es.metapedia.org/wiki/Plan_Kalergi.

El seis de Enero de 2020 visionando el asalto al Capitolio por las peculiares huestes supremacistas blancas de EEUU, dejamos de pensar que las ideas que nos habían parecido sueños enloquecidos eran minoritarias y tomamos conciencia de que podían prosperar y darnos más de un susto. Visionando a las masas enloquecidas y disfrazadas de forma ridícula trepar por los muros de la sede soberana del país, que dicen más poderoso de la tierra, se nos desveló que cualquier idea por enloquecida que nos pareciera , podría florecer y hacer estragos en mentes débiles. Dejamos de reír y comenzamos a preocuparnos porque una ola de ultraderechismo excéntrico, cada vez más peculiar, está recorriendo el mundo.

Y hete aquí que nos encontramos con la Teoría del Reemplazo en toda su extensión y popularidad. Lo que nos parecía obra de orates y perturbados toma vuelos y nos llega a Europa pasando con fuerza por España.

La llamada Teoría del Reemplazo parte del convencimiento de que hay un plan maquiavélico por parte de los gobiernos y poderes progresistas para sustituir a la raza blanca haciéndola desaparecer. Para ello, se dejará entrar en tromba integrantes de otras razas. Razas “Impuras” por supuesto. En cada país habrá que elegir. Las que llevan mayor número de papeletas, como no puede ser de otra manera, son la raza negra, la gitana, árabe…Y quizá en países arios, también, la eslava aunque a su vez, los eslavos miran de forma despectiva a latinos, negros o gitanos. Sin olvidar el clásico, un tanto devaluada pero siempre recurrente, la raza judía.

Uno de los orígenes del ideario del Reemplazo surge en Francia en el 2010. Venía de atrás, pero sin mucha difusión y solo propagado de forma minoritaria. Lo populariza un escritor ultraderechista, Renand Camus, con su libro “El Gran Reemplazo” que ese señor bajito, moreno, argelino, judío y francés llamado Eric Zemmour ha divulgado con la complicidad y el aplauso de la pusilánime sociedad y medios franceses. Es curioso que los defensores del supremacismo blanco suelen ser alfeñiques que enfrentados a un espejo dejarían en mal lugar a la super raza, pero no pidamos coherencia a esta gente.

Consideran que hay una pirámide racial en la que la raza blanca está muy por encima del resto, creen que estamos asistiendo a un genocidio blanco producido por los gobiernos progresistas y propiciados por el sistema que apoya la entrada de inmigrantes con el fin de desvirtuarnos siendo imprescindible reaccionar ante dicha invasión.

Y han reaccionado. Los tiroteos que produjeron la masacre en Noruega propiciados por Brevick fueron pioneros de las teorías del Reemplazo y de un racismo exultante mechado de nazismo puro. Quizá el que ha llevado por bandera dicha teoría, llenándola de formulas teóricas ha sido el extremista Brenton Tarrant que en 2019 realizó un ataque a la mezquita de Chrischurch, en Nueva Zelanda, asesinando a cincuenta personas entre los fieles musulmanes que rezaban en el momento del atentado. Había desarrollado y publicado su ideario en Facebook con 74 páginas donde desglosaba sus enloquecidas teorías. Poco original el muchacho, su página se llamaba –como no- El Gran Reemplazo. En su escrito señalaba claramente los objetivos a batir, entre ellos personajes políticos que representaban a enemigos poderosos, como el alcalde de Londres, Sadiq Khan, hijo de inmigrantes pakistaníes.

https://www.nytimes.com/es/2022/05/16/espanol/buffalo-tiroteo-teoria-reemplazo.html

Hace pocos días en Búffalo un joven de dieciocho años, Payton Gendron tiroteó y asesinó a diez personas de raza negra. Antes había publicado un glosario -prácticamente un plagio del pasquín de Tarrant, pero ampliado a 150 páginas- explicando las acciones que iba a propiciar como defensa ante la invasión de los racialmente inferiores. Había sido detenido un año antes porque hizo publicas sus teorías y anticipó el crimen que cometería cuando pudiera comprar armas. Se le evaluó psiquiátricamente, dándole por valido. En cuanto cumplió los dieciocho años -edad en la que se pueden comprar todo tipo de armamento en EEUU– compró el arma con el que perpetró su crimen. Había avisado, pero nadie le hizo caso. Imaginemos que las mismas acciones de aviso hubieran surgido de un musulmán o de un activista de ultra izquierda…

Antes, en 2018, en la sinagoga de Pittsburg un hombre blanco disparó contra once fieles judíos. También era seguidor de las mismas ideas.

En 2019 en Texas, compradores del Walmart en El Paso, se vieron sorprendidos por el tiroteo que costó 23 vidas, casi todas de mexicanos o nativos americanos. El asesino confesaba ser seguidor de la Teoría del Reemplazo, dijo actuar convencido de que eliminaba elementos impuros que “atacaban a la raza blanca”.

Este ideario ha sido difundido y extendido popularmente en EEUU por el presentador de la Fox News, Tucker Carlson, que desde 2016 lanza proclamas en su programa contra la diversidad racial en el mundo. Una investigación de The New York Times muestra más de cuatrocientas episodios donde expone con un fanatismo exultante la idea de la invasión racial que pretende eliminar la raza blanca y nuestra idílica sociedad.

Newt Gingrich, ex presidente de la Cámara de Representantes de EEUU y congresista de Georgia, además de Elise Stefanik, congresista de Nueva York y adoradora de Trump, son firmes defensores las ideas supremacistas . Claro que cuando se produce un atentado masivo corren a desligarse de cualquier tipo de implicación. Las ideas no matan, dicen, mientras siguen envenenando las mentes de gente joven y no tan joven. Como hizo Trump en el asalto al Congreso, es fácil “calentar” los ánimos hasta desencadenar el caos y el drama…y luego lavarse las manos.

Uno de cada tres estadounidenses considera que hay un esfuerzo internacional para sustituir a los nacidos en el país por inmigrantes…Justamente se trata del país que se ha creado debido la inmigración europea, porque los oriundos de América llevaban plumas y ahora languidecen en reservas. Ironías de la sociedad primaria de eso que llaman supremacismo.

Hemos escuchado muchas veces a Donald Trump llamar invasores a los inmigrantes, incluso basó su campaña electoral en la construcción de un gran muro que protagonizó gran parte de sus mitines. Donald Trump, un hombre cuyos padres fueron emigrantes que hicieron su fortuna alquilando viviendas basura a gente de raza negra a precios abusivos. Donald Trump que está casado con Ivana Trump, natural de Novo Mesto, Eslovenia.

En nuestro país se han empezado a escuchar discursos que abundan en la Teoría del Reemplazo por el grupo político que repite cual papagayo que aprende el catecismo yanqui ultra.

“Cada vez más españoles y más europeos se sienten extraños en sus barrios de toda la vida, y cunde una sensación de desconcierto y de desposesión, de pérdida de control de sus propias vidas”.

Son palabras textuales de Santiago Abascal en el acto de la Fundación Diseño el think tank de Vox, en Almería durante las elecciones andaluzas.

Nuestros genuinos ultras han expropiado el ideario antiinmigración y lo explotan por doquier. Palabras que son avaladas por personajes como Ayuso cuando cuenta que España como país tiene 3000 años de historia menos el lapso de la dominación árabe cargándose de un plumazo ocho siglos de magnífica historia que propiciaron, entre otras cosas la Mezquita de Córdoba, la Alhambra, la Giralda…las canalizaciones de agua que modernizaron los cultivos patrios, la medicina, la filosofía y los saberes que le agradecemos al periodo musulmán español que fue cumbre cultural ante la zafiedad y la incultura que había en el resto de la península que ni era España ni tenía idea de serlo.

“Nunca en España una mujer anduvo con tanto riesgo como actualmente”, una situación que extendió a las “personas homosexuales”. “Esta inseguridad está directamente relacionada con la política de fronteras abiertas y efecto llamada de inmigración ilegal que se ha aceptado a derecha y a izquierda antes de la irrupción de Vox”,

Discurso pronunciado por Macarena Olona, la gran negacionista de la violencia machista o lgtbi…salvo que los atacantes sean de otras razas. Las impuras, claro. Y pobres, porque si a usted la viola un jeque no pasa nada, se le sonríe. El problema es si somos atacadas por musulmanes pobres.

“Las élites en el Parlamento Europeo, la Comisión y en algunos gobiernos europeos prefieren optar por el reemplazo poblacional que por luchar por Europa”.

Ahí tenemos a las palabras de Jorge Buxadé dando una clara explicación alienada a las Teorías del Reemplazo.

Vox ha creado la Agenda España, panfleto donde con un lenguaje catastrofista y cínico ofrece la solución a los males de nuestro país. Su oscuro ideario parte de la abolición del estado de las Autonomías (leña a la Constitución) sin impedirles concurrir a elecciones autonómicas en un dechado de incoherencia. Unidad de España a machamartillo aboliendo, por la fuerza si hace falta, la diversidad del estado plurinacional que somos. Hablan también de educación en libertad, pero entendiendo que se trata de la libertad de imponer un ideario sin fisura que bien podría estar en las ideas fundacionales de Atapuerca. Ataque sin discusión a China por habernos propagado (con malas intenciones, of course) el Covid y alguna cosa más que se callan (aquí dejan abierta la ventana para próximas pandemias) Por supuesto, niegan el derecho a la salud de los no españoles…obviando, además del carácter humanitario de la atención universal, los problemas que se derivarían de la no atención a la población inmigrante. Esos detallitos no los contemplan, quizá porque tienen la idea latente de una exterminación de la población que no se ajuste a sus cánones raciales.

En lo que se explayan es en la condena a la inmigración. Alegan el “derecho a no emigrar” como si fuera posible elegir a quien padece hambre o guerra, obviando el derecho inalienable de la ciudadanía a cambiar de país o de zona, abogando por la expulsión fulminante de cualquier persona no legal.

Abogan por el cierre de centros de acogida, en especial de los MENAS a los que culpabilizan de delitos e inseguridad, sin aportar datos, sin pruebas, quizá porque no los hay. También imponen el cierre de mezquitas y de cualquier centro de apoyo a las personas excluidas. Y por supuesto, supresión de cualquier tipo de ayuda a personas en riesgo de exclusión (las famosas paguitas)

En esta Agenda deconstruyen el precario estado que tenemos. En los diversos cursos o think tonk que se han formado en los últimos tiempos, se explican con claridad el ideario de este grupo político. Están recibiendo dinero a espuertas, que llega desde Hazte Oír, o de los amigos franceses como el ISSOP, propiciado por Marion Marechal, sobrina díscola y más derechista que Marion Le Pen , también reciben fondos de la financiación norteamericana vía Steve Bannon. En este instituto de estudios ultraderechistas colaboran y cobran emolumentos brillantes gran parte de esa intelectualidad rojiparda que tantos soponcios sufre cuando se le señala su verdadera ideología. Toda una pléyade de “intelectuales” pseudo progresistas que han recibido la “revelación” de los amigos de Vox, por supuesto negando cualquier alineación con la ultraderecha. No sabemos si por vergüenza o por estrategia.

https://www.eldiario.es/politica/instituto-marechal-le-pen-vox-comparten-entornos-formar-futura-elite-extrema-derecha_1_8119900.html

https://www.lamarea.com/2022/01/28/vox-esconde-la-internacional-posfascista-de-madrid/

Nos encontramos con un ideario en la extrema derecha española un tanto confuso. No son intervencionistas como los antiguos fascismos (y el primer franquismo) al contrario, hacen del no estado casi religión propiciando un ultraliberalismo extremo. Consideran que quien no tiene trabajo o está en situación de precariedad es porque se lo ha buscado, o le falta voluntad para mejorar su situación por lo que no debería recibir ningún tipo de ayuda. La Sanidad Publica es perdida de tiempo al igual que la educación que debiera pasar a manos privadas para ser recibida por quien pudiera pagarla. El liderazgo se hace populista, se aboga por la libertad de tomar cañas, por eludir las consignas ecologistas que auguran un futuro sin energía y calentamiento global, como parte de las mojigaterías de la izquierda y un populismo que deja las manos libres a los lideres para corruptelas y desfalcos variados.

En la Teoría del Reemplazo, hay un punto desasosegante por lo banal ¿Cómo es posible que se crea en serio que la raza blanca está en extinción o postergada? si con solo mirar la fotografía de las empresas, judicatura y poderes facticos comprobamos en manos de quien está el poder. Pero constatamos que lo cierto es que cala en amplias capas de la sociedad. A la gente joven, con una cultura poco elaborada y un futuro pleno de inseguridad y negrura, le resulta atractivo pensar que su fatalidad es consecuencia de las hordas inmigrantes que horadan las fronteras europeas, en vez de entender que es la consecuencia de un sistema político que conduce al desastre y a la degradación de grandes capas de la sociedad.

Es más fácil culpar al extranjero que llega con las manos vacías que al capitalismo que nos ahoga. Es más viable combatir a pobres refugiados que a las corporaciones económicas y políticas. El joven inseguro canaliza su odio hacia algo tangible y fácil. No contra una banca explotadora ni frente a consorcios empresariales como las eléctricas o grupos de presión. Son dirigidos por mentes perversas que saben y conocen la verdad pero dirigen las soflamas hacia sus espurios intereses.

Sabemos que en los manuales del buen fascista siempre hay un enemigo exterior al que culpar de todos los males. Es lo cómodo y lo que produce más rentabilidad al poder y a eso se dedican con denuedo los nuevos aprendices de sátrapas patrios.

María Toca Cañedo©

