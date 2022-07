ABRIL CON BLUE NOTE

Cuando teníaun antidisturbios me disparó un pelotazo de goma en las costillas en una manifestación contra la guerra de. Fue en laél apuntaba desde la esquina de la callehacia la gente que estaba dentro de la plaza. Sus compañeros golpeaban con saña la cabeza de un joven universitario con gabardina, arrinconado contra una farola, y en quien yo veía que podía ser un hermano, un amigo o un compañero de clase… Me di cuenta del error de no haber salido corriendo en el momento en que sentí que algo salía de mis costillas, disparado hacia el suelo y rebotando con fuerza hacia la gente. El disparo que se escuchó entre el griterío había congelado el tiempo, como en las películas, y todo se había fundido a negro. A cámara lenta, mi mente fue discerniendo que esa bala había sido para mí, que gritaba que pararan de golpear a aquel chico. Que eso que había brotado de mis costillas era una bala de goma. Que había dejado de oír nada, ensordecido, y lo que llevaba segundos escuchando era mi propio chillido de dolor, chirriante y silencioso, acompasado con mi respiración, imposible de detener aunque quisiera… que todo lo que pasaba fuera había dejado de existir para mis sentidos. Apretaba los ojos, la mandíbula, la vida… Me retorcí en el suelo, de lado a lado, unos segundos, hasta que unos brazos amigos me pudieron arrastrar sorteando disparos hasta un bar, en el que sus trabajadores mantenían la valla entreabierta para dejar pasar a los heridos, que ese día se contaron por cientos.