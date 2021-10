AGROSISTEMAS EXTINTOS.

Ahora se labran todas esas tierras aunque no produzcan. Ya no hay barbecho. Todo se ara y se fumiga con tratamientos “preventivos”. Además muchos cultivos herbáceos se han convertido en olivar de regadío y delicadas plantaciones de frutales. Ese mosaico que antes había en nuestros campos, esa mezcla de secanos, barbechos y eriales llenos de linderos llenos de «yerbajos» ha desaparecido víctima de las concentraciones parcelarias. Los cultivos son uniformes, se han suprimido las rotaciones y el uso de insecticidas y herbicidas se ha intensificado. La paradoja es que pueden haber muchas hectáreas de secano ecológico en todos estos campos y, sin embargo, ya no hay ni un ave pequeña o grande. Todo es una uniforme tierra marrón siempre laboreada, bien empapada de tóxicos, limpia y sin una brizna de «mala hierba». Donde antes sobrevivían las últimas poblaciones de gangas y sisones, de perdices y avutardas, ahora hay cultivos leñosos, maizales, almendros regados. Las aves ya no están, han desaparecido.