Ahora en podcasts

Nuestro magazine, o el de todas/os ustedes, crece. Le ha salido una hijita en forma de podcast que desde ya les invito a ver y escuchar porque, aunque trataremos los temas conocidos y expuestos en La Pajarera, su sesgo es más ligero, más asequible, no para livianizar los temas pero sí para conformarlos de forma más fresca. Queremos que nos sigan leyendo, pero también vernos y sentirnos cercanas a la vez que comentaremos las cosas que nos preocupan y que no siempre tienen porqué ser expuestas en un artículo.

Nuestro podcast primero tiene el temblor de los inicios y más cuando lo protagoniza una persona nerviosa e insegura como yo. Lo mío es escribir, se lo confieso, no tanto hablar y menos con una pantalla muda delante. Claro que imagino a mis amigas/os, a vosotros si me permitís el tuteo, y se me hace más ligero el trago de comunicar con la palabra lo que es más fácil escribir porque se puede meditar y/o borrar los errores. Por tanto, me perdonarán la intrepidez de poner cara y palabra en las pantallas y les invito a conocer y difundir el podcast que hemos realizado con Radiopolis, emisora hermana de Sevilla que fue la promotora de dar forma a una idea y a un tímido deseo que me rondaba desde tiempo.

Es muy importante que ayuden a la difusión de este podcast porque el algoritmo premia a quien tiene más visualizaciones y posterga de manera bien cruel a los poco vistos. Si queremos llegar lejos con nuestra idea de la comunidad que formamos, si queremos difundir la cultura y lo que entendemos por sociedad, es necesario, casi diría imprescindible, que os impliquéis, queridos/as lectoras/es en su difusión porque de ello depende que podamos seguir o no.

Leer y compartir, ese es la única soldada que solicitamos, porque tanto el magazín como el podcast seguirán siendo totalmente gratuitos mientras podamos sostenerlo. Nuestra creencia anticapitalista nos impele a seguir pero no podremos hacerlo sin su colaboración. Si conseguimos a base de visualizaciones algo de retribución podremos subsistir. De no ser así, podemos ahogarnos porque la que suscribe es precaria. Pensionista precaria. Ténganlo en cuenta.

Espero sepáis perdonar mis dudas y tartamudeos, prometo mejorar en el próximo…Y pueden sugerir temas, que encantada los enfrentaremos.

Cada lunes a las 17,05 de la tarde saltaremos a las ondas y a las redes con https://www.youtube.com/watch?v=MZFjewp3tno

No olviden compartir y suscribirse.

María Toca Cañedo

