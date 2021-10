AHORA QUE VAMOS DESPACIO

Parrala.

¡No me digáis que este país no es de traca…! Ahora resulta que, incluso superando aún los, nos hacen falta camioneros, camareros y profesionales que dominen todos y cada uno de los numerosos oficios del sector de la construcción, mientras queacaban de marchar apara trabajar en la vendimia. “¿Quién me compra este misterio?”, como cantabaen referencia a laO “Esto es para miccionar y no echar gota”, como sentenciaba con retranca aquel chulángano de la calle “el”Y no crean ustedes que para ahí la cosa, sino que ahora resulta que las dos vicepresidentas del gobierno de coalición con cierta responsabilidad en el tema (bien es cierto que una más que otra), discrepan sobre la oportunidad de recomponer con urgencia y en profundidad la normativa del ius laboris que llevaron a cabo sendos gobiernos conservador y progresista – en–, y que justificaron con indicaciones de la burocracia europea. ¡Le digo a usted, señor guardia…!