No sé a quién he salido, pero creo que soy de las personas de mi familia con más hipocondría y miedo a las enfermedades, tanto para mi misma como para los míos.

Desconozco si los demás llevan esos acojonos que me entran a mi cuando descubro algo en mi que no reconozco o identifico con claridad.

Medito alrededor de mi miedo y me escucho contarme que no temo irme si no dejar a mis peques demasiado peques y faltos del amor incondicional de una madre y del apoyo al máximo que también, solo una madre, es capaz de otorgar.

Hoy a querido volverme a rugir en toda la jeta y de nuevo, con movimiento, lo he mandado a freír espárragos (aunque no sea vegetariano)…

Estoy algo escacharrá y no sé de dónde me viene. Supongo que nacemos con un determinado carácter y como si de un ingrediente se tratara, si nos lo quitaran, seguro, no sabríamos igual. Así que me conformo con mis taras porque me gusto tal cual soy. Esperando que el gatito chungo que habita en mi, se vaya a vivir algún día al corazón de África y se olvide de mi.