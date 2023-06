Me gusta

Me gusta

Me gusta Cargando...

Nos mienten interesadamente, no aceptemos la mentira como verdad. La vida es un juego colectivo, un «alzo la malla» inacabable por todos, el individualismo nos encarcela, recorta hasta el infinito nuestro hábitat. ¿Lo vamos a consentir o volvemos a la plazuela, al jardín, a la calle, al espacio público para ser niñas y niños, para ser nosotras, para ser todas?

El individualismo inoculado nos hace miopes vitales. Nos parapetamos en nuestra comodidad, sin pensar que hay mucha gente a la intemperie, sin defensa contra «el ojo del guardián», que esta sequía, provocada artificialmente, lo primero que nos reseca es la conciencia. Hasta cuándo, me pregunto, qué tendrá que ocurrir para que demos el salto, para que levantemos la malla en nuestro nombre y en el de todos, para que nuestro ¡basta! sea el grito, la voz de la esperanza para las personas que aún no han empezado a jugar.

Hoy creo que el monstruo que nos amenaza no es otro que el «individualismo», aquel que nos alimenta el miedo, el que nos hace parapetarnos en nuestro escondite, el que oxida nuestras articulaciones impidiéndonos dar el salto para «alzar la malla» por los otros y por mí, claro.

Sobre JuanJ Jurado 70 artículos

Profesor de Lengua y Literatura española. Publicaciones en La prensa en el Aula. Octaedro. Cuaderno para la comprensión de textos. Octaedro. Ponente del Diseño curricular base para la enseñanza de la Lengua y la literatura española en la ESO, en Andalucía. He sido portavoz y concejal por el grupo municipal de IU en Úbeda. Actualmente no milito en ninguna organización política, pero si la calle me llama, voy.