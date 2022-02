No toquéis a la rosa, porque en ella está la belleza, el culmen de la comunicación, la palabra plena. Entiendo que el poeta de Moguer, con esta afirmación, describía la inabarcable grandeza de la lengua, de la palabra, de la comunicación.

En estos tiempos convulsos, de oscuridades y esperanzas, de incomunicación y degradación de la palabra, me pregunto qué es amar una lengua, quién lo hace, en realidad. Está lejos de mi intención, pontificar o normativizar con este escrito ese sentimiento. Me permitirán, entonces, que recurra a lo único que puedo recurrir con honestidad, a mi experiencia personal como hablante.

Amo una lengua cuando la utilizo para elaborar un pensamiento, siempre ávido de complejidad, cuando intento expresar un sentimiento, aunque, a veces, me quede en el camino, cuando, con una sola palabra, soy capaz de construir un mundo o hacer que otras lo construyan y lo habiten.

Quisiera soñar que vivo en un país donde todas y cada una de las personas que lo pueblan amen, en lo más profundo, nuestro tesoro lingüístico: único por su pluralidad, rico hasta la infinitud que le proporcionan las lenguas que lo constituyen. Amo y me duelen cada una de ellas y no sé qué daría para que ese amor fuera compartido, no se qué daría para que aquellos que, en el envilecimiento de la comunicación encuentran su ganancia, enmudecieran para siempre tragándose todo el lodo que son capaces de almacenar.