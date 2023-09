¿Amnistía o amnesia?

En una entrevista, Suárez confesó a Victoria Prego tapándose el micro que el referéndum de 1978 iba con pregunta trampa. Como no les daban los números sobre la Monarquía (que no iba a aprobar el pueblo español) decidieron hacer una única pregunta, que básicamente era “¿apruebas todo lo que vamos a decidir o quieres otra guerra civil?”). Un “Borbón y cuenta nueva”. Llamar democracia a votar bajo amenaza militar suena bastante pobre… pero, que en 45 años no se haya refrendado de ninguna manera ni la forma del Estado ni si validamos ese régimen (que, a diferencia de nuestros vecinos europeos, nació de la victoria del fascismo, y no de su derrota, lo que hace que nunca se hayan depurado sus instituciones judiciales o policiales y ni se haya limpiado en su totalidad el callejero de símbolos del régimen) dice mucho de esta incuestionable democracia plena. La Transición fue, en definitiva, un pacto para congelar el tiempo en 1978.