ANALFABETOS

Decía un matemático y pedagogo francés, allá por la década de los, que un alto porcentaje de la población francesa era analfabeta. Me sorprendió el dato, porque uno siempre había pensado que la sociedad francesa -heredera de la revolución de, aquella que introdujera el concepto de ciudadanía- era una sociedad no sólo alfabetizada, sino, en un porcentaje significativo, culta.

Claro, el dato me sorprendió menos, cuando Mialaret fue profundizando en el concepto “analfabeto”. Alguien que el pedagogo identificaba con aquellas personas que son incapaces de poner en tela de juicio lo que leen, es decir, que son incapaces de hacer una lectura crítica a cualquier texto, entendiendo por “texto” todo aquello que nos rodea y que es susceptible de ser leído, interpretado o decodificado.

Podríamos preguntarnos si, como ciudadanos inmersos en esa sociedad que habitamos y nos habita, estamos capacitados para leer, entender y criticar -en el sentido más constructivo del verbo- ese texto social del que formamos parte o, simplemente, nos ponemos en manos de “otros” para que nos lo lean, es decir, para que hagan una lectura “interesada” (que no interesante) del mismo.

La segunda cuestión sería si, puestos en el caso de que seamos conscientes de nuestra incapacidad para esa lectura y de que nos fiamos de la “competencia ajena“, somos conocedores o no de la honestidad de la misma, es decir, de que el juicio que nos están transmitiendo a cerca del mundo en el que vivimos no responde a unos intereses que más bien estarían cercanos a la consecución y mantenimiento de determinados estatus de poder y privilegios.

Esta mañana escuchaba en la radio los enormes avances que la tecnología de la comunicación había introducido ya en las aulas y los esfuerzos que las administraciones públicas -autónomicas, estatales y locales- deberían hacer para que esto se produjera. No estoy en contra de que tal proceso se produzca, pero no puedo evitar intuir un peligro: que el medio se convierta en objetivo y que los sujetos de aprendizaje no sean más que analfabetos altamente tecnificados.