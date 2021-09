Anatomía deforme

Me gusta

Pero, a partir de aquí, entramos en una cadena de “deformaciones”. La primera conceptual: partidos comoele incluso ciudadanos demuestran auténticos problemas para integrar en su pensamiento político la pluralidad nacional y cultural existente. Esa deformación cultural -monoculturalidad- correlaciona con una deformación política que enraíza con la “unidad” de la que hablaba la dictadura, teniendo, en la práctica, auténticos problemas para admitir un estado autonómico y, menos aún, federal. Recordemos que la derecha no votó l, entre otras cuestiones, por no admitir el estado autonómico, precursor, según ellos, de la destrucción de la unidad de la nación (cultural y política).

Esas naciones culturales, en la actualidad (no siempre) constituyen una nación de naturaleza política, amparada en una Constitución que las reconoce y regida por un Estado.

En primer lugar, creo que será de una gran utilidad, describir de forma clara el concepto “nación“. Para ello, es necesario distinguir, por un lado, “nación cultural” y “nación política”. La primera se origina a partir de la historia, su memoria y generaciones de cultura y vida colectiva. La nación cultural no se anula a pesar de poder ser dividida en varios Estados, y muchas naciones culturales pueden unirse para formar un país o nación política, regida por el Estado que la gobierna.

Este empecinamiento lingüístico, por mi parte, no es gratuito y creo que tiene su justificación. Algo que intentaré explicar a continuación.

Desde hace ya algún tiempo, las personas que suelen leer en mi muro saben que procuro utilizar, cuando me refiero a la “derecha política” (PP, VOX y Cs ) el adjetivo “españolista” en sustitución de “española“.

