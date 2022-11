Grasa en rincones insospechados, brazos masa de pan que no se fibran por mucha quinoa que se automedique una, entrecejos y líneas frontales marcadas como el terreno baldío y seco de los veranos, una punzada de dolor invasivo por aquí, una foto seguida del gritito agudo de esa no soy yo por allá, un chequeo ante el espejo tras la ducha diaria y posturas imposibles, contorsiones comprobatorias para saber que todo ya no sigue en el sitio de siempre.

La mudanza es un hecho.