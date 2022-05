¿Brando? Ni hablar…

La Paramount no quería a Brando como Don Vito, por los problemas que ocasionaba rodar con él. Laurence Olivier y Frank Sinatra eran dos de los candidatos de la productora.

No sabríamos lo que nos habíamos perdido si Brando no hubiera luchado con uñas y dientes y talento por el papel, después de embetunarse el pelo, meterse unas servilletas en la boca y envejecer veinte años de golpe en apenas unos segundos. Así hay que querer las cosas, así debemos arrancarle a la vida jirones de nuestros sueños, sin desfallecer aunque lo tengamos todo en contra. Brando sabía que era Vito o que Vito era él. A veces sucede, nos sorprende la revelación con fuerza categórica de mandamiento bíblico. Tuvo que hacerse un silencio respetuoso en el set, como el que sembraba Corleone a su paso o cuando se sentaba al otro lado del escritorio y daba la palabra a quienes venían a presentarle sus respetos. Tuvo que callarse hasta el apuntador cuando vieron que el rey de la mafia se encarnaba en el actor problemático, en el genio irrepetible, a la vista de todos. Qué otra cosa, si no, es el cine, que un milagro que sucede ante nuestros ojos, un sueño en el que creemos más que en muchas realidades.