Carta a Antonio

Si crees que a los 55 años una chica de 23 puede estar automáticamente interesada en ti y la asaeteas con mensajes que son «bromas», si eres su jefe y en plena batalla diaria con la precariedad te insinúas, propicias situaciones no deseadas, tú que eres el que tiene el poder, la animas a tragarse la idea descoyuntada de que «el amor no tiene edad», la llamas bonita, linda, hablas de su padre (ese que tiene tu edad) como tu suegro y te ríes, la presionas para llevarla en coche al acabar el turno; si tú consideras que de veras ese NO contiene un sí miedoso o pudoroso, si tu ego inflado entiende que entre sus fantasías eróticas más potentes está la de acercarse a alguien como tú,