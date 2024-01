Carta con preguntas a la gran abadesa de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso

La abadesa de Madrid, doña Ayuso, ha rendido sentido homenaje en su visita promocional hacia el estado sionista, en el campo de Auschwitz y me surgen varias preguntas que me atrevo a hacerle en misiva abierta desde esta nuestra casa.

A saber.

1º-Además de rendir homenaje a los judíos asesinados en el campo, ¿lo hizo con los españoles que también fueron asesinados en dicho campo y en otros que es posible desconozca pero que le pueden enseñar con gusto?

2º- ¿Sabe la señora abadesa doña Ayuso el número de españoles y españolas asesinados en los campos nazis? Le puedo dar una cifra aproximada…alrededor de 9300.

3º- ¿Conoce dicha abadesa por qué estaban españoles/as en los campos nazis? porque gustosamente le puedo dar una pista. Eran combatientes de la Resistencia, o del ejercito regular formado por el general De Gaulle, luchaban contra los nazis después de ser derrotados en España por dichos nazis y sus amigos, los soldados del Duce y los soldados de Franco que hicieron pandilla contra la democracia española. Alguno había que pasaba por allí, que simplemente era demócrata y fue cazado por las SS…Los alemanes que era muy amigos del gobierno español del momento, preguntaron al ministro de exteriores de entonces, don Ramón Serrano Suñer, “oiga, don Ramón, que tenemos Rotspanier* en los campos y no sabemos qué hacer con ellos. Los hemos cogido en combate, por lo que son prisioneros de guerra y la Convención de Ginebra nos obliga a preguntar ¿qué hacemos con ellos? ¿se los entregamos a usted?”

“Oh, mi querido Hans–respondió don Ramón visiblemente molesto-¿ tienen ustedes Rotspanier? que bochorno por favor. No, los Rotspanier no son españoles porque en mi país los auténticos españoles somos fascistas y nazis, muy nazis, por tanto como no son españoles hagan ustedes con ellos lo que desee…, humo, jabón, lamparitas para las señoras…Lo que quieran, mi querido Hans”

4º ¿Señora abadesa doña Ayuso, conoce usted la existencia de algo como la División Azul, que en su amadísimo Madrid (y me temo que, en más sitios, en mi ciudad hasta hace muy poco) tiene calles dedicadas?

5º¿No le extraña querida abadesa doña Ayuso, que la dignificación de los muertos españoles no tengan tierra propia, ni monumento patrocinado por el estado español y hayan sido los descendientes de las víctimas los que sufragaron los gastos de dicha dignificación. Es más, por ejemplo, si en Mauthausen una autoridad española quiere hacer homenaje a las víctimas españolas tiene que pedir permiso a Francia? Seguro que la extraña mucho todos esos raros protocolos. Le sugiero que solicite a quien mantiene caliente su pinganillo que se documente un poco para que le pase información. Ya de paso, también pediría a la prensa que la pregunta cosas tan chachis y facilitas para que usted quede bien, que estudiara un poco (poco, muy poco, que no les explote la cabeza por dios) historia y Memoria para que se lo pregunten si tal, cuando vuelva usted a hacer campaña por el sionismo.

6º-¿No le parece feo copiar tanto a Steve Bannon en su argumentario? más que nada porque anda un poco pasado de moda desde que su hijo predilecto y tan admirado por usted, Donald Trump (alias el Mentecato Naranja) le defenestrara allá por el 2017. Sus palabras, querida abadesa doña Ayuso, son copia exacta de las que dice Bannon sobre el estado de Israel a quien quiera escuchar desde la plataforma de amiguitos formada por él mismo, Friends of Israel Initiative. Le puede dar una collejita a MAR, porque anda cubata arriba, gin cola abajo y se despista. De nada.

Y por último y más importante:

7º¿Sabe usted con quien iban los españoles en la II Guerra Mundial cuando el amiguísimo de sus admirados Franco, José Antonio, Serrano Suñer, Mola, Dávila…señor Fhürer don Hitler gaseaba judíos, gitanos, lgtbi, comunistas (sí…comunistas, esa plaga que usted odia y usa como insulto) socialistas, anarquistas, liberales(también, a los nazis no les gustaban nada) cristianos, católicos y cualquier que pasara por allí con el paso cambiado de los que patrocinaba la Gestapo? Porque lo mismo sufre un parraque envolvente cuando se entere de como fue la historia.

Y sin más, querida abadesa de la Comunidad de Madrid. Me despido de usted en el convencimiento de que más pronto que tarde la plaga anfetamínica que la acucia acabará ¿Que cómo lo sé? porque acaba de firmar su sentencia de muerte, queridiña, Fórmula Uno, PP y Comunidad de Madrid…¿qué puede salir mal? Ahí, ahí va a tener usted su fosa. No es que sea un deseo (que lo es) sino una intuición bien constatada por lo vivido en la Comunidad Valenciana.

Explotá, explota…me exploooooo (pongan música de la Carrá que es como mola de verdad)

Un saludito querida. Solicite el teléfono de su ex Casado, para saber cómo se sobrevive fuera del poder. Claro que siempre tendrá al bueno de Pekas para hacerle hablar y el salón del palacete de Esperanzita Aguirre para acampar.

Un besito con afecto sincero. LOL.

María Toca Cañedo©

*Rotspanier: nombre que se le daba a los/as presos españoles.

