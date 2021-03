Me gusta

Se suele confundir con bastante frecuencia “ser de centro” con “ocupar la centralidad en el tablero político“. Lo primero, como he dicho, no existe, lo segundo, sí, pero, lejos de ser un planteamiento ideológico, se trata más bien de un planteamiento metodológico que permite que las ideas que se defienden puedan ser asumidas por la mayor parte de la ciudadanía.

Las respuestas que he podido observar en política activa y como ciudadano han sido normalmente la gestión privada del servicio público, es decir, una privatización encubierta.

Qué curioso lo de las connotaciones negativas de la palabra “radical“. Me pregunto si ser radicalmente democrático, justo, solidario o respetuoso con el medio es algo negativo.

En el terreno de la política, el centro ideológico, desde mi punto de vista, es una entelequia, un sofisma, no es nada, no existe.

Profesor de Lengua y Literatura española. Publicaciones en La prensa en el Aula. Octaedro. Cuaderno para la comprensión de textos. Octaedro. Ponente del Diseño curricular base para la enseñanza de la Lengua y la literatura española en la ESO, en Andalucía. He sido portavoz y concejal por el grupo municipal de IU en Úbeda. Actualmente no milito en ninguna organización política, pero si la calle me llama, voy.