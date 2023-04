El cine de verano de mi pueblo me conquistó en la niñez. Allí me enamoré de los cielos estrellados del sur, de sus cometas y de sus lunas, de sus nubes viajeras, del enigma de la infinitud y de las distancias siderales. Hoy he tropezado en Facebook con la foto de ese cine y una algarabía de chiquillos revoltosos me ha devuelto a los años 70.