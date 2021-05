Colombia: ¡Solidaridad con la rebelión popular!

Desde el pasado 28 de abril se ha iniciado una rebelión popular, de centenares de miles de la clase trabajadora, indígenas, campesinos, afros, jóvenes y mujeres, contra una reforma tributaria y paquetazo económico antipopular. El gobierno de Duque se vio obligado a “retirar” la anunciada reforma. Después de ese primer triunfo, organizaciones convocantes anunciaron que el paro continúa por el retiro de todo el paquetazo, contra la represión y por fuera Duque.

El 28 de abril el Comando Nacional de Paro integrado por las tres centrales sindicales (CUT, CTC y CGT) y la Fecode (Federación de docentes), convocó a un paro nacional al cual también se sumaron organizaciones estudiantiles, la Minga indígena y organizaciones de diversas comunidades rurales y urbanas.

El paro desbordó a las direcciones y se extendió después del 28 de abril. Se expresó en las principales ciudades del país a través de masivas movilizaciones. El epicentro ha sido la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca, donde las protestas han sido particularmente masivas y el paro es casi total con cortes de caminos y rutas hacia las zonas aledañas. El martes 4 continuaban las movilizaciones, paros y bloqueos de calles y rutas en Cali, Bogotá y en las principales ciudades.

Ante la gigantesca movilización el gobierno derechista de Iván Duque intentó primero aplastarla con una violenta intervención militar, en especial en la ciudad de Cali, en donde organizaciones denunciaron el asesinato de 30 manifestantes, y hay centenares de heridos y presos. Sin embargo, no pudo sacar a los manifestantes de las calles ni en Cali ni en otras ciudades.

Y después de 4 días de protesta masiva, el gobierno tuvo que retroceder y solicitó al Parlamento no votar por el proyecto de ley de reforma tributaria que presentó hace pocos días atrás.

Paquetazo hambreador

El paquetazo económico hambreador, para hacer pagar al pueblo la crisis económica y la deuda externa, incluía una reforma tributaria o fiscal con aumento de impuestos al pequeño comercio y campesinos, impuestos al servicio de agua, electricidad y hasta funerarios de un 19%, impuesto (IVA) a productos de la canasta familiar, también una reforma laboral facilitando la tercerización y precarización laboral, una reforma de salud con más privatización de la salud y una reforma jubilatoria. El mismo gobierno de Duque hizo público que el 73% de las recaudaciones vendrían de las personas naturales y sólo el 27% de las empresas, en un país donde el sector financiero en el año 2020 sólo pagó por impuestos el 1,9% de sus millonarias utilidades.

Ahora el gobierno, afirma que se retira la reforma tributaria, que era la principal demanda, aunque no la única, del paro. Luego renunció su ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Todo esto es un triunfo directo de la inmensa movilización popular.

Por otra parte, desde hace años el, gobierno de Duque ha continuado la expropiación a sangre y fuego de las tierras de los campesinos e indígenas, entregando tierras a terratenientes y fuentes hídricas y los recursos naturales y mineros a las multinacionales imperialistas.

Duque es el hombre de Alvaro Uribe (presidente desde el 2002 al 2010), que encabezó la más fuerte represión ilegal paramilitar. Ya en el 2019 hubo grandes protestas contra la política económica pro empresarial y proimperialista del gobierno de Duque y de su ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla.

La movilización debilitó a Duque

La organización Colectivos Unidos, simpatizante de la UIT-CI en Colombia, impulsó y es parte de esta gran movilización popular. En reciente declaración señala: “El Presidente Duque y todos sus funcionarios que hasta la semana hablaban fuerte por radio y televisión, hoy esconden sus caras para no exponerse al escarnio público”.

Partidos capitalistas y reformistas parlamentarios, como el antiguo partido Liberal, el Partido de la U y Cambio Radical, señalaron su oposición a ciertos aspectos del proyecto de reforma tributaria. Mientras que la Iglesia y gremios económicos patronales ofrecieron sus “buenos oficios” para promover un “diálogo nacional” con las “fuerzas vivas”. Aunque en el fondo apoyaron el ajuste antipopular, ahora tratan evidentemente de frenar la movilización popular con el “diálogo”.

La lucha continúa y enfrenta a la brutal represión

Pese al retiro de la reforma tributaria por el gobierno, gran parte del pueblo trabajador y la juventud no cree ni en Duque ni en los partidos del Parlamento y por eso vuelven a salir a las calles después de la anuncia del retiro de la reforma tributaria. El triunfo ha tonificado la rebelión y enfrenta a las fuerzas represivas de Duque en las calles. El plan de militarización está fracasando y la movilización popular no se ha detenido, pese a esa represión criminal.

El domingo 2 de mayo se difundió esta declaración en Cali: “Las organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, indígenas, populares, de mujeres, barriales… que estamos promoviendo… el paro nacional en Cali y el Valle del Cauca… reconocemos que hemos ganado una primera batalla ante la decisión del gobierno de retirar la Reforma Tributaria, pero NO hemos ganado la lucha, hasta que no se retire TODO el Paquetazo de Duque que incluye la Reforma Laboral, Reforma a la Salud y Reforma Pensional, hasta que no se haga justicia por las personas asesinadas, heridas y capturadas… y sobre todo hasta que Duque no renuncie, no cesará el PARO sobre Cali y el Valle del Cauca”

El Comando Nacional de Paro (CUT, CTC, CGT y Fecode), por su parte, después del retiro de la reforma tributaria, declaró: “Con este anuncio del gobierno no se desactiva la movilización, la gente en las calles está pidiendo mucho más que este anuncio de retiro”. Y convocan a nuevo paro y gran movilización desde el miércoles 5 de mayo.

Para la continuidad de la lucha, son necesarias tanto las Asambleas Populares a las que convocan en Cali, como un Encuentro Nacional con participación democrática de todas las organizaciones en lucha, representantes de bloqueos y de las asambleas populares, para discutir el pliego de demandas y las medidas de lucha para derrotar al gobierno y su paquetazo.

Lo importante es que la lucha sigue en todo el país. ahora planteándose la eliminación de todo el paquetazo económico y que se vaya Duque. También se reclama basta de represión, fuera la militarización de las ciudades, por la disolución de la odiada policía antidisturbios, el Esmad, libertad a los detenidos y castigo a los responsables de los crímenes represivos.

Desde la UIT-CI nos solidarizamos con el pueblo colombiano y llamamos a la más amplia unidad de acción internacional, con protestas frente a las embajadas y consulados del mundo. Desde la UIT-CI llamamos al apoyo y solidaridad internacional para que triunfe la gran rebelión popular del pueblo colombiano.

Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)

4 de mayo de 2021

