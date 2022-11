como una piedra que rueda.

Me gusta

Caminar hasta que el cuerpo aguante. No hay miedo a morir cuando la muerte es tu aliada. Ella tan sólo siente vértigo a dejar de escuchar la canción que él le había dedicado la noche del primer encuentro, después de compartir sus historias, mimetizando de forma ridícula una guitarra entre sus manos. Un cantar sin letra o mejor, de palabras incomprensibles, hasta esta noche en que él se la había desvelado, justo antes de que los dos se durmieran con los ojos abiertos galopando la estepa que conduce al abismo, sintiendo que, una vez más, dejaban a su espalda el tiempo y la memoria que arrastra. Sólo que ella, por primera y última vez, ha despertado para cerrárselos justo cuando la madrugada agoniza y la voz del viejo Dylan entona el estribillo que ella ha convertido ya en un largo y sentido lamento.

Arebefilarebefildeanioronnodirexionjomlakecomplidon no lakerolinston─ le sugería el susurro lánguido del muchacho adherido a ella.

Era el ritual que, hasta entonces, sólo había podido soñar, mutilado siempre por el recuerdo del asco atorándole la garganta. Era en ese momento de callada claridad, en que la voz de la luna acunaba la cal de las casas, cuando la canción les brotaba espontánea con ese inglés macarrónico, pero que, por alguna razón que ella todavía no entendía, habían acabado haciendo suya.

Arebefilarebefildeanioronnodirexionjomlakecomplidon no lakerolinston.

Sobre JuanJ Jurado 55 artículos

Profesor de Lengua y Literatura española. Publicaciones en La prensa en el Aula. Octaedro. Cuaderno para la comprensión de textos. Octaedro. Ponente del Diseño curricular base para la enseñanza de la Lengua y la literatura española en la ESO, en Andalucía. He sido portavoz y concejal por el grupo municipal de IU en Úbeda. Actualmente no milito en ninguna organización política, pero si la calle me llama, voy.