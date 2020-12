¿COMUNISTA YO…? (Ojalá)

El uso torticero de este término persiste. Nunca pertenecí al PCE, he militado como independiente en IU, y hasta la segunda Asamblea de Podemos, imbuido de las bondades del 15M (por influencia filial) trabajé en círculos. Luego, por distintas causas, decidí retirarme de cualquier filiación y estar dispuesto como persona a la llamada de la calle. He conocido a muchos militantes del PCE que no les hacía falta el carnet para ser “comunistas”, también he conocido a otros, que no lo eran por mucho carnet que presentaran.