CONCIENCIA + ACCIÓN (CONCIENCIACIÓN)

Les confieso que este miedo, esta tristeza que me amenaza, ha hecho que haya decidido dejar de ver los noticiarios, no, no se equivoquen, no es por el lío de las cloacas, por lo de las noticias falsas, que eso, ya lo tengo medio digerido. No, el miedo que no supero es ver cómo este verano los incendios se vuelven a convertir en la retransmisión de un carrusel maldito con estadios en toda la geografía peninsular. Nos quedamos sin bosques, pero eso será mañana y ya nos han convencido de que el mañana no existe, que sólo existe este presente de consumo desenfrenado, de falsa felicidad, de aprendida idiotez…