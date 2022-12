CONCIERTO PARA UNA VIDA (A Joan Manuel Serrat)

Lejos, se me va quedando el bullicio, las luces, la fiesta del consumo. La tarde noche recupera el sosiego cuando abandono el centro y me adentro en el barrio. Mayo se ha percatado de mi cercanía y olfatea mi presencia cuando doblo la esquina de la calle. A él, tampoco le gusta el alboroto, el ruido le hace daño. Sólo la música lo invita a apoyar el hocico sobre sus patas delanteras y perderse con su mirada triste y sus hermosos ojos. Esta noche nos transportará una voz familiar. Esta noche vamos de concierto, vestidos para la ocasión: él sobre su alfombra viajera, yo con las zapatillas de casa, las que utilizo siempre para trayectos de largo recorrido, aquellos en los que transito por el tiempo callejeando por los recovecos de la memoria. Es un perro fiel y educado: espera que ocupe mi asiento frente al escritorio, antes de acomodarse él. La habitación ha quedado en una penumbra envolvente, sólo la pantalla del ordenador y la luz blanca del flexo anuncian la inminencia del viaje, del concierto con el que sobrevolar toda una vida…

El concierto, el viaje, prosigue. Mayo me ha ofrecido su alfombra, desde las alturas, desde su altura, el paisaje se divisa mejor, a ella me abrazo para no caer al vacío.