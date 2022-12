CONSTITUCIONALISTAS DE PACOTILLA

Me hierve la sangre cada vez que veo o escucho a un representante de cualquiera de los tres partidos conservadores hispanos salir en defensa de nuestra Constitución, y ninguno de los progresistas les de un toque de atención, recordándoles su postura durante su proceso de elaboración y aprobación. Bien está que la defiendan – ¡faltaría más…! –, pero para eso ya la podían haber apoyado y votado cuando hubo que hacerlo, hace cuarenta años. Ni que decir tiene que los representantes de CIUDADANOS y de VOX no habían ni siquiera pensado en nacer como organizaciones políticas, que no así algunos de sus componentes, por lo que vayan ustedes a saber cual habría sido su postura en aquellos momentos a juzgar por sus actuales actitudes. Pero, los populares… ¡Madre del amor hermoso! Refresquemos las memorias…