Cuesta no empatizar con las mujeres afganas, la huida imposible, sus criaturas, la angustia.

Cuesta ilusionarte con un viaje de fin de semana, lento y displicente, de esos sin programa previo y no quebrarte con y por el hombre que te pide dinero en la puerta del restaurante sudoroso, ácido y triste.

Cuesta saber que una amiga lo está pasando mal y no tienes fuerzas para ponerle presencia diaria, lo que más necesitaría además de dinero.

Y que no me lancen bombas de determinismos, karmas e individualismo capitalista neoliberal, que respondo con la espada verbal que lacera, digo y me digo: