De almas y posibilidades.

A las mujeres más espirituales que hablan de seres humanos, a quienes no ven hombres ni mujeres sino almas, a quienes hablan de «energía masculina» y «energía femenina», a quien como la magnífica maestra Rita Segato comenta que los hombres son los primeros damnificados por el Patriarcado y estiman enorme el precio que pagan por ello.

Poder decir: Antonio , no eres el ombligo del mundo.

Si abro mi pecho y mi corazón ante quien ni me ve como un ser equivalente ni me trata como tal estoy practicando el masoquismo moral y haciéndole el trabajo que es SUYO , aprender a ver a una mujer como un ser humano.

Así que mi propuesta tiene que ver con tocar realidad y abandonar la poesía de la casualidad, hermana, esa cuyos versos comienzan con «a ver si me encuentro un buen tío o el que tengo cambia, a ver si conozco a alguien y no solo follamos y ya está, a ver si hay un compañero de camino para mí «.

Es fundamental conocer bien lo que de verdad podemos tener y lo que no, qué dinámicas perpetuamos nosotras inconscientemente y dejar de cuidarlos, no cerrar los ojos cuando el afuera es desigual, no entrar en la espiral hipnótica de la heterosexualidad como si tomaras Tranxilium.