De balones y ranas

Recuerdo, en mi infancia, a aquel niño dueño del balón de cuero, todo un lujo que le permitía decidir quién jugaba y quién no, quiénes pertenecían a su equipo o no, si era penalti o no, quién debía ganar y quién no. Eran tantas las ganas de patear aquel balón de reglamento que nos olvidábamos de lo fundamental, de que ese niño que lo tenía todo, sólo podría ser feliz si los demás jugábamos y que todos lo éramos hasta la saciedad, cuando, sin balón alguno, compartíamos una retahíla, una canción, un juego que no requería más que nuestra presencia, nuestra amistad, que era todo lo que teníamos, todo lo que éramos.