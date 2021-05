DE TODAS, CON TODAS Y PARA TODAS (hablemos de personas e ideas)

Reparo con el que me quiera leer en estos versos de, hermosos por lo que dicen, bellos por cómo lo dicen. Los versos, transportadores del alma, de las ideas de un poeta, sólo se harán eternos, sólo superarán las barreras del tiempo y del espacio, cuando abandonen la armadura del nombre que los escribió y se conviertan en patrimonio de todos y el poeta, a través de esos versos que ya han dejado de ser suyos, alcanzará la eterna existencia en el momento en que dejó de existir.

Una persona muy cercana que, desde hacía semanas, había convertido “las Setas” de Sevilla en su segundo hogar me dijo: “lo que más molesta a los medios es que no hay un portavoz, una cabeza visible y reconocible, unos hombros sobre los que hacer descansar todo esto. Y mientras esto sea así, esa será nuestra fortaleza, porque sólo las ideas lideran este movimiento, todos los que nos hemos sumado a esta bendita locura no somos más que transmisores de las mismas. Esta es nuestra fortaleza: convicción, indignación y anonimato.”